Расходы на соцвыплаты крымчанам, достигнув отметки в 24 млрд рублей, выросли более чем в 1,7 раза

— на социальные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе ежемесячные и ежегодные денежные выплаты ветеранам ВОВ, ветеранам труда, реабилитированным гражданам и другим категориям граждан, на выплату помощи малообеспеченным семьям, льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа – 13,4 млрд руб. (в 3,3 раза, или на 9,3 млрд руб. превысило показатель-2024). Получателями такой меры поддержки в республике являются более 300 тыс. чел.;

— на выплату пособия на ребенка одинокой матери, помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и др. выплаты – более 4,6 млрд руб. (на 226,1 млн руб., или на 5% превысило прошлогодний показатель);

— на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте – 4,2 млрд руб. (на 517,5 млн руб., или на 14,2% больше, чем в прошлом году);

— на осуществление выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка – 1,4 млрд руб. (на 49,5 млн руб., или на 3,8% больше, чем в 2024 году). Размер пособия составляет 50, 75 и 100% прожиточного минимума;

— на социальные выплаты безработным гражданам – 378,2 млн руб. (на уровне прошлого года). Размер выплаты составляет от 1 764 до 15 044 руб. Пособие получили около 12 тыс. чел.;

— на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет – 51,7 млн руб. Размер выплаты составляет 16 685 руб. Ежемесячную выплату получают около 60 чел.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК