Раскрутить канал на YouTube? Сложно, но возможно, если со знанием дела

На самом деле раскрутка канала на видеохостинге YouTube — задача, решение которой не поддаётся каким-то чётким алгоритмам. Нередко бывает так, что при равных условиях казалось бы отработанные и проверенные рекомендации в одном случае срабатывают на все 100%, а в другом, что называется, «не в коня корм». Бывает и так, что владелец канала все свои силы и умения вкладывает в своё «детище», создавая месяцами вполне годный контент, а аудитория ну никак его ценить не хочет. И это при том, что товарищ этого старательного ютубера выскакивает на самый крутой гребень популярности с одним единственным видео, да и то опубликованном буквально нечаянно.

Обидно? Конечно. Именно поэтому, кстати, по статистике, многие каналы YouTube не переживают и полугода своего существования — авторы просто-напросто теряют к ним интерес, не видя отдачи «с той стороны экрана».

Хороший старт — полдела сделано

Что по этому поводу говорят специалисты? Интересно то, что большинство из них склоняются к мысли, что сложно набрать первую тысячу подписчиков, а потом продвигаться становится легче. Срабатывает так называемый «стадный инстинкт», когда ты начинаешь получать свою толику внимания просто потому, что замечен другими. Совет? Ломать все возможные копья, пытаясь перепрыгнуть планку в 1000 фолловеров. В частности, и использовать специальные сервисы, которые могут в этом деле помочь. Тут предостережение одно — за дешёвой популярностью гнаться точно не стоит. YouTube весьма строго относится к искусственными способам продвижения каналов, так что правильный выбор SMM-сервиса — гарантия вашего дальнейшего движения вперёд, а не падения в тартарары видеохостинга.

Что же нужно знать, каким принципам следовать, чтобы вывести свой канал YouTube на достойный уровень при содействии спецсервисов? Много весьма ценной информации по этому поводу представлено на сайте SprinterSMM, специалисты которого, к слову, не только советами, но и делами помогли уже не одному ютуберу продвинуться в топ самого популярного в мире видеохостинга. В основе же рекомендаций экспертов лежат несколько однозначных правил:

Двигаться более-менее медленно. Большое число просмотров, набранных за короткий срок, — путь к списанию ресурса. Накрутка должна выглядеть естественно, что буквально значит — не вызывать подозрений.

Скажите однозначное «нет» накрутке просмотров ботами. Такие услуги, как правило, сервисы предлагают за небольшие деньги, но такие вложения себя не оправдывают априори. Раскрутить канал таким образом практически невозможно.

Также стоит отказаться от просмотров, полученных методом спама. YouTube такой способ считает нечестным и «бьёт» за него нещадно.

такой способ считает нечестным и «бьёт» за него нещадно. Ещё один «путь в никуда»: накрутка просмотров однотипными действиями.

И! Так как повторение аксиом — «мать учения»: если надумаете в раскрутке канала использовать специальные сервисы, то запомните — принцип о «бесплатном сыре и мышеловке» здесь работает, пожалуй, как нигде. Обращайтесь к компаниями с репутацией, отвечающим за свои действия. Тот вариант, когда скупой платит дважды…

Знайте своё дело…

Существуют ли общие моменты, которые наверняка помогут в продвижении YouTube-канала? Да, и они таковы:

Ваш контент — помогают ли вам в раскрутке специалисты спецсервисов или вы продвигаете канал самостоятельно — должен быть уникальным. Плагиат может привести к печальным последствиям. Нарушение авторских прав — это практически стопроцентная блокировка страницы.

Немаловажно и то, с какой техникой вы работаете. Ролики просто-таки ДОЛЖНЫ быть хорошего качества. И не только по видео, но и по звуку. Идеальный вариант, если монтаж сюжетов будет выполняться на профессиональном уровне. Сложно? Нет. С учётом того, что программ-редакторов такого рода создано не мало, нужно лишь потратить некоторое время на их освоение.

Да, кстати: на продвижение канала серьёзно влияет и то, насколько активно на ваши ролики реагирует аудитория. Число просмотров — важный показатель, но не менее веский и количество лайков, комментариев, а также…удивитесь!.. дизлайков. Если число негативных откликов велико, то YouTube скорее всего такое видео не будет рекомендовать пользователям, а это уже проблема.



И ещё: раскрутка YouTube-канала — это задача, которую придётся решать постоянно. Хороший старт, конечно, даст «толчок» в движении вперёд, но вкладываться в проект доведётся раз за разом, уделяя ему много внимания, времени и сил. Но такие усилия даром не пройдут: хорошо раскрученные каналы обеспечивают своим владельцам не только популярность, но и… что уж там… безбедную жизнь.