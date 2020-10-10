Расшифровать VIN номер автомобиля просто с сервисом AutoSvit

Идентификационный номер автомобиля, он же Vehicle identification number, он же VIN номер, VIN код – по сути, свидетельство о рождении, код ДНК, родословная любой машины. Код состоит из 17 знаков, в каждой – свое содержание, набор информации.

Расшифровать VIN номер автомобиля несложно, если знаешь все эти значения, еще проще – с онлайн-сервисом AutoSvit. На этом автомобильном портале немало полезной информации, в том числе, об особенностях и «подводных камнях» купли-продажи автомобилей. Да-да, связанных и с VIN номером.

Повторим, 17 знаков VIN-кода – не хаотичное нагромождение цифр и букв. За каждым символом – свой смысл:

С первого по третий – «география». Это т.н. WMI — мировой индекс изготовителя. Первая цифра – страна, вторая – регион, третья – производитель авто (чаще – торговая марка, реже — тип транспортного средства).

– «география». Это т.н. WMI — мировой индекс изготовителя. Первая цифра – страна, вторая – регион, третья – производитель авто (чаще – торговая марка, реже — тип транспортного средства). Вторая часть – с 4 по 8 знак (т.н. VDS) – описательная. Это опции автомобиля: модель, кузов, тип двигателя, руль (слева или справа), питание, трансмиссия, привод, иная информация о комплектации конкретной модели машины. По большому счету, блок VDS – «отдан на откуп» производителям. Здесь у каждой марки своя последовательность, свой набор опций. Есть ли что-то общее? За все авто мира расписываться не будем, но чаще всего 8-й символ – тип двигателя.

И это еще не все. Вы спросите, кто это все придумал? Американцы. Еще в 70-х годах прошлого века. Автокорпорации США и Канады, в целях борьбы с угонами, нелегальными продажами и даже подделками договорились об единой системе стандартов (ISO). VIN код (номер) постепенно «обрастал подробностями». Последняя редакция, насколько известно, 1996 года.

Именно в ней появилась таинственная 9-я цифра. 100% это всегда и всех производителей цифра. Причем… плохо поддающаяся описанию. У производителей США и Китая эта цифра — результат сложных математических вычислений, связанных с другими цифрами конкретного VIN номера. Это «контрольная цифра», она исключает подделку. Не все автомобильные производители поступаю аналогично. В Европе, Японии и Южной Корее 9-я цифра просто «дополнительная информация».

Последний блок (с 10 по 17 знак) – VIS – указательная, она же индикаторная, часть VIN кода. Это: год выпуска, страна, завод-изготовитель, нюансы и последовательность производства, проход по сборочному конвейеру и т.д. Это не константа, блок имеет рекомендательный характер. Важно одно: различить «одинаковые» авто, произведенные в одном месте, в один день.

Онлайн сервис AutoSvit поможет автолюбителям разобраться в нюансах расшифровки VIN номера любого авто. Важно помнить, что этот код… по сути своей… ДНК машины – ни в коем случае нельзя номер перебивать, исправлять. Идеально, если он хорошо виден, не затронут коррозией. И! Эти 17 знаков – самые главные при покупке, продаже, постановке авто на учет. Чуть не забыли, чаще всего VIN код расположен под капотом, на кузове… но не в случае с американскими автомобилями (ищите его в салоне, под лобовым стеклом).