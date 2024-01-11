Разбойное нападение в Симферопольском районе. Что решил суд  

В Симферопольском районе суд вынес решение по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что в марте 2022 года мужчина зашел в жилище потерпевшего, где последний лежал на диване. Осужденный нанес несколько ударов в лицо потерпевшему после чего стащил его за ноги с дивана и лежачему нанес еще несколько ударов ногами в область грудной клетки, причинив переломы ребер. Взяв со стола, лежащие на нем денежные средства, осужденный покинул домовладение потерпевшего, — сообщили подробности в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.