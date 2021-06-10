«Разлочка» iPhone. Что это такое, зачем она нужна, и кто придёт на помощь?

Ситуация такова: в России iPhone через «ненашенские» интернет-магазины покупают многие. И это ни хорошо, ни плохо — это данность. Но! Покупка гаджета таким образом чаще всего и означает, что вероятно придётся столкнуться с необходимостью «разлочки» iPhone. Для тех, кто не в курсе, этот термин… скорее всего… покажется мудрёным, но на практике всё просто. Речь идёт о разблокировке смартфона. Суть дела в том, что многие iPhone, реализуемые через Интернет, продаются вместе с контрактами на мобильную связь. То есть, они привязаны к определённому оператору (в 98% из ста, конечно же, не отечественному), уйти от которого новому пользователю практически невозможно, а с sim-картами других компаний (уже российскими) гаджет просто не может работать. Никак. Звонки осуществлять нельзя, просматривать фильмы и слушать музыку также не получится.

Чтобы «залоченный» iPhone начал работать — необходима, соответственно, sim-карта «нужного» оператора. Проблема? Точно. Купить дорогущий аппарат и… по факту… получить бесполезную вещь — сомнительное удовольствие. Выбрасывать телефон — покупать новый? Для подавляющего большинства — это не выход.

R-sim — «ключ» к «залоченному» iPhone

Хорошая новость в том, что на каждую сложную ситуацию в современном мире есть ответ. В случае «залоченных» iPhone — это обращение к специалистам, которые умеют адаптировать такого рода гаджеты к предъявленным реалиям. Как? При помощи такого способа разблокировки смартфонов как Рсим. Волшебство? Никакого, говорят эксперты, занимающиеся официальной разлочкой iPhone:

R-sim — это тоненький чип, который вставляется вместе с сим-картой в ваш Айфон, и настраивается таким образом, что телефон считает, что работает с sim-картой родного оператора, под которую был залочен.

Насколько процедура эффективна? На все 100%. После «внедрения» чипа смартфон в обычном режиме может выполнять все функции, под которые и создан. Владелец может звонить, выходить в Интернет, отправлять sms и т.д.

Это недорогой способ разблокировки, который подходит для любых операторов. Просто настраивается и позволяет пользоваться залоченым iPhone как обычным аппаратом, — отмечают специалисты.

Кто-то сейчас, наверняка, порадуется — способ «договориться» со смартфоном найден. Но стоит учесть такой момент: приобретать R-sim и сотрудничать по этому поводу можно только с компаниями, отвечающими за свои действия. Увы, но на этом рынке услуг пруд-пруди мошенников.

Как отличить настоящих специалистов от аферистов? В данном случае всё элементарно: добропорядочные, как правило, действуют по принципу «товар-деньги», а не наоборот:

Никогда не просим предоплату за услугу на карту. Большинство услуг мы делаем без предоплаты. На дорогие услуги заключаем договор на оказание услуги и клиенты производят оплату через платежную систему. После оплаты им приходит электронный чек, подтверждающий оплату (Федеральный закон №54). Если вас просят внести предоплату на карту, то это 100% мошенник и вы потеряете деньги, — озвучивают свой алгоритм работы с клиентами специалисты сервисного центра R-sim, ориентированного на разблокировку (разлочку) Iphone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6+, 6s, 6s+, SE, 7, 7+, 8, 8+, X, Xr, XS, XS max, 11, 11 pro, 12, 12 pro max с помощью чипов R-sim, Gevey AIO 6, turbosim pro.