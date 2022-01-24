Разъяснения Росреестра: за что могут отнять участок или выписать штраф

У владельцев участков в России, напоминает РБК-Недвижимость , есть определенные обязанности по содержанию земли. Если их не соблюдать и игнорировать предписанные законом ограничения, можно получить штраф и даже лишиться участка.

Росреестр назвал наиболее распространенные нарушения земельного законодательства и объяснил, как их избежать.

Виды нарушений

К самым распространенным нарушениям земельного законодательства, по данным Росреестра, относятся:

самовольное занятие земельного участка (так называемый самозахват — использование чужой земли без предусмотренных законом оснований);

нецелевое использование земель — не в соответствии с установленным для участка целевым назначением и видом разрешенного использования. Например, открыть магазин на участке с видом разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» — это нарушение;

неиспользование земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества. Заброшенные участки создают угрозу стихийных свалок, зарастания сорной травой и пожаров, что приводит к негативным последствиям для собственников соседних участков, предупреждают в Росреестре.

За эти нарушения владельцев участков могут оштрафовать, если не устранить их в сроки, указанные в предписании. Размер штрафа зависит от вида нарушения, кадастровой стоимости земельного участка, а также от того, кто его допустил: юридическое лицо, физическое лицо или должностное.

Изъятие земли

Изъятие земельных участков — редкая мера, которую применяют лишь по решению суда, если собственник не исполнил предписание об устранении нарушения. Принудительное изъятие проводится при отказе устранить выявленное нарушение и после привлечения собственника к административной ответственности.

Основания, по которым Росреестр может запустить процедуру изъятия земельного участка у собственника или расторгнуть с ним договор аренды, указаны в Гражданском и Земельном кодексах. Среди них:

неиспользование участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества в течение трех лет;

использование земельного участка не в соответствии с установленными для него целевым назначением и (или) видом разрешенного использования.

Меры предосторожности

Чтобы избежать штрафов за нарушение земельного законодательства, Росреестр рекомендует:

1. Проверить наличие правоустанавливающих документов на земельный участок — это договоры купли-продажи, дарения, мены. Если документов на участок нет, нужно оформить право на землю, зарегистрировав его в Росреестре;

2. Проверить наличие регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);

3. Использовать земельный участок только в установленных границах, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

4. Убедиться, что фактически используемая площадь не превышает площадь, указанную в правоустанавливающем документе;

5. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. Информация о них указана в выписке из ЕГРН.

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