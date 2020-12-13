Real Touch. Искусственные цветы из латекса и силикона, красота которых — живая

Совсем недавно искусственные цветы в основном создавали из тряпичного материала с пропиткой, пластика или шёлка. Если это были высококачественные и дорогие изделия, то, конечно, смотрелись они неплохо. Однако внешний вид вблизи и прикосновение к ним, как правило, разочаровывали — неживая материя, естественно, не давала шансов «на жизнь» растениям, «рождённым» человеком, а не природой. Но! Творцы современной реальности таки добились своего: несколько лет назад искусственные цветы стали изготавливать из латекса и силикона (а также из из полиуретана и шёлка с нанесением латекса) — https://realtouch-flowers.com/catalog/flowers/gipsofila. Результат? Живая красота, созданная вручную в соответствии с технологией Real Touch. Поверите ли вы, что все эти цветы искусственные? Причём они не только на 100% схожи внешне с настоящими растениями, но и по тактильным ощущениям практически ни чем от них не отличаются. Ведь они:

Идеально имитируют мельчайшие детали живых цветов, включая пыльцу, прожилки на лепестках, волоски и колючки на листьях и стеблях, — говорят специалисты компании Real Touch, занимающей лидирующие позиции на рынке искусственной флористики России и Европы.

Завораживает? Однозначно! Именно поэтому всё чаще такие цветы можно встретить в качестве притягивающих взгляд украшений на самых разных событиях. Всё чаще их используют и дизайнеры, обустраивая дома, квартиры, офисы… И такой интерес к растениям, созданным по технологии Real Touch вполне оправдан. Есть как минимум четыре причины, по которым, выбирая между цветами живыми и искусственными, стоит отдать предпочтение последним:

они долговечны. Живые цветы (говорим о букетах) «в неволе», к сожалению, гибнут быстро. Растения Real Touch — при условии, что качество их изготовления высокое, и должном уходе — будут радовать глаз месяцами, а то и годами. Тем более актуально, если речь идёт об их использовании в деловых интерьерах.

искусственные цветы не нуждаются в особом уходе.

растения из латекса и силикона не доставляют проблем аллергикам.

искусственные цветы — привет Матушке Природе. Не губим растения, что в век огульного уничтожения всего живого, согласитесь, немаловажный момент.

Розы, герберы, тюльпаны, амариллисы, ирисы, лилии, каллы, гортензии, ветки сакуры, хризантемы, гипсофила… В букетах, для ваз, для декора…

Искусственные цветы из латекса и силикона сегодня можно подобрать под решение любой задачи. Цена вопроса? Не дороже традиционного букета живых цветов (с которым, напомним, уже через несколько дней доведётся распрощаться, а искусственные будут украшением помещения долго).