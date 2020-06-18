Ребенок и музыка — учимся играть на инструментах и развиваем слух

Большинство родителей не ставят задачу воспитать из своего ребенка великого музыканта. Однако ничего плохого нет, если развить некоторые музыкальные навыки, научить играть на определенном инструменте.

Давно подмечено, что дети, занимающиеся музыкой, часто опережают сверстников в развитии, лучше усваивают новую информацию, быстрее концентрируются на определенных целях и задачах.

Играем на музыкальных инструментах

На начальном этапе идеально подойдут различные ударные инструменты. Барабан, маракасы или бубны позволяют почувствовать ритм, получить определенные навыки обращения с инструментом. Более того, можно даже создать ансамбль, если родители умеют играть на каком-либо инструменте.

Также можно начать учиться играть на цифровом пианино. Сейчас доступны специальные небольшие модели, позволяющие почувствовать клавиши, сыграть определенную мелодию в медленном темпе. Для деток постарше доступны более продвинутые модели, позволяющие значительно улучшить свое мастерство. Однако только на пианино акцентировать внимание не стоит. Другие инструменты не менее интересны и могут произвести на ребенка неизгладимое впечатление, поэтому он решит научиться играть.

Пусть музыка всегда звучит в доме

Музыка должна всегда играть в доме. В приоритете классика. Существует множество достойных произведений у известных классиков. Можно даже составить плейлист композиций, которые наиболее понравятся малышу. Под музыку можно делать все что угодно:

играть,

рисовать,

рассматривать различные картинки,

танцевать,

петь.

Как известно дети самые большие консерваторы. Некоторые песни они могут слушать огромное количество раз. Этим нужно пользоваться, вносить определенное разнообразие в прослушивание музыки – играть, исполнять песню по ролям и даже с различной интонацией.

Также под музыку можно отрабатывать движения, прыжки, бег и даже просто маршировать. Все это способствует развитию слуха. С танцами несколько сложнее, так как малышу сложно попадать в ритм. Однако ругать его не стоит, постепенно он научится.

Развиваем слух

Многие считают, что хороший слух – это природный дар. На самом деле хороший слух можно развить с помощью различных упражнений. Для этого нужно больше петь самостоятельно. Даже если медведь конкретно наступил на ухо, отчаиваться не стоит. Малышу главное слышать живое пение. Выбирать лучше спокойные песни, с четким ритмом. Их легко петь, они быстрее запоминаются и всегда нравятся детям.

Незабываем и про чувства ритма. Встречаются, конечно, одаренные ритмичностью дети. Проявляются такие навыки уже самого младенчества. Однако если таких навыков нет, то развить чувство ритма вполне возможно. Специальная гимнастика, движения и танцы помогают быстро развить желаемые навыки у малыша.