Речные круизы — планируем прямо сейчас весенний и летний отдых для всей семьи

Особняком – речные круизы. Они все более популярны. Их особенность в сезонности – с конца апреля и до середины октября. Однако выбрать речной круиз турсезона-2022 можно уже сейчас. Достаточно перейти по ссылке https://www.rech-tour.ru на портал «Речные путешествия». Цены – еще зимние, а вот отдых можно выбрать весенний и летний. Обратите внимание на спецпредложения, акции и круизы с кэшбэком. Больше возможностей – у зарегистрированных посетителей онлайн магазина круизов (регистрация не отнимет много времени).

Разобраться в навигации портала просто. Можно воспользоваться онлайн-фильтрами, выбрав круиз по срокам, продолжительности, городу отправления, маршруту. Еще одна подсказка – раздел «Популярные направления». Здесь доступны все хиты прошлого сезона: от Перми и Елабуги до Валаама и Соловецких островов, от Москвы и Санкт-Петербурга до Уфы и Казани. Все предложения кликабельны. Переходим по выбранному направлению, выбираем точный маршрут и теплоход, даты отдыха, бронируем речной круиз.

Все вопросы по брони и кэшбэку (он действует и в этом году) можно задать в режиме онлайн, заполнив форму обратной связи. Обратите внимание на новые предложения, например круизы по Сибири. Точки отправления: Красноярск, Дудинка. По сути, это географический тур через всю бескрайнюю Сибирь, с юга на север страны, расстоянием почти две тысячи километров. Путешествие по Енисею может изменить в корне представление об отдыхе и туризме. Особенно те, что основаны на посещении крымских курортов или Сочи.

В чем еще преимущество речных круизов. Они:

разнообразны и познавательны,

комфортны и доступны по цене,

не зависят от состояния дорог.

Еще один «плюс» в вариативности продолжительности круизов. Можно выбрать как «поездку выходного дня», так и длительное путешествие на 2-3 недели. Речной круиз сочетает в себе элементы активного отдыха, событийного туризма, дает ежедневные впечатления о новых местах, поражает эстетикой пейзажей. Узнать больше можно в онлайн магазине круизов «Речные путешествия». Предложения – разнообразны, отдых – доступен.