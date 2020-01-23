Рефат Чубаров подтвердил: на 2 мая запланирована провокация на границе с Крымом

В Крыму к провокациям готовы.

«Марш достоинства» на Украине быстро переименовали в «Мир против насилия и оккупации». Речь идет о запланированной абсурдной акции – попытки массового наглого пересечения границы с Крымом. Лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров уже анонсировал эту провокацию. Теперь, вероятно, спонсоры нашлись, так что «марш» запланировали на 2 мая. В Киеве вовсю ищут добровольцев для участия в этом безумии. Создан т.н. «штаб»

2 мая 2020 года, административная граница между материковой частью Украины и временно оккупированным Крымом. Мы собираемся там все и идем к себе домой, переходим административную границу, – рассказал Чубаров (сидя в Киеве, так как в Крыму его «ждут» уголовные дела).

При этом Чубаров выразил надежду, что участие в провокации также примут представители международных организаций, которым будут направлены соответствующие приглашения.

Мы будем приглашать членов всех национальных делегаций международных организаций: ПАСЕ, ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, членов Европарламента. В чем наша цель? Некоторые говорят, что мы провоцируем. Нет, есть решение всех международных организаций. Только заявлений и деклараций Генассамблеи шесть за эти шесть лет. В том числе по поводу того, что Россия – агрессор, а Крым – оккупирован. Ни одно из этих решений не выполняется, потому что международные институты лишены механизма эффективного выполнения своих решений. И мы говорим тем членам уважаемых международных институций: Мы, крымские татары, как граждане Украины, хотим посодействовать вам в реализации вами же принятого решения по поводу Крыма, идемте с нами, потому что вы приняли решения в поддержку Украины, а это наше суверенное право – идти к себе домой, — заявил Чубаров.

В Крыму на такое хамство отреагировали спокойно и в духе, «кто с мечом к нам придет…».

Это профессиональные провокаторы, которые привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей. Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом. Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют ее подопечные. В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста, — заявил Глава РК Сегей Аксёнов.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма (именно она завела дела на Чубарова в свое время) Наталья Поклонская пообещала «ждать» манифестантов.

Мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть! Но это мечты… А как всё будет на самом деле? Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти «герои» на камеру расскажут журналистам, как они всех победили. Всё, расходимся — цирк до нас не доедет. Советую «предводителю» Чубарову зайти к психологу перед своим походом. Ну, на всякий случай. Чтобы он опять не забыл русский язык, когда со мной встретится — как это было в прошлый раз, — отметила Поклонская.

По словам еще одного депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, в Республике готовы принять всех желающих прорвать границу с РФ.

Чубаров заявил, что пакует чемоданы и 2 мая выезжает в Крым. С якобы мирным маршем, который при этом каким-то образом не исключает силового прорыва на полуостров. Честно говоря, более оригинального способа попасть в российский Крым я не встречал. Думаю, к такому повороту событий мы готовы, для особо активных участников можем празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят «почётных гостей» прямиком в Симферопольское СИЗО. А там их уже готовы принять на покаяние с явкой с повинной, тем более что и уголовные дела на них давно заведены. Так что без внимания не останутся, – заявил Козенко.

Эх, ну и как не вспомнить тут братьев Алиевых из фильма «ДМБ»…