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Рефинансирование займов - спасательный круг для тех, кто "по уши" в долгах
фото: Evgeny (pixabay.com)

Рефинансирование займов — спасательный круг для тех, кто «по уши» в долгах

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 1:07 23.06.2021

И наречие «по уши» в том, что касается россиян и их долгов, вовсе не преувеличение. Специалисты отмечают, за последние пару лет уровень закредитованности населения России существенно вырос. Причём большинство должны не одной кредитной организации, а нескольким. В действии тот вариант развития событий, когда займы берутся последовательно: то есть, при помощи второго гасился первый, за счёт третьего пытались покрыть второй и так по кругу. И всё бы ничего, но такая схема не только выглядит «громоздко» и запутано, а и является таковой на деле. Каждый банк или МФО предъявляет к кредитуемым свои требования: от различных процентных ставок до дат погашения и т.д. Удобно ли это, когда у тебя с десяток кредитов, и необходимо каждый месяц скрупулёзно раскладывать всю информацию, связанную с платежами, «по полочкам», чтобы не пустить на самотёк процесс погашения задолженностей? Вопрос, разумеется, риторический. Но совет, что с этим делать, есть, и он максимально практический. Речь идёт о рефинансировании займов — https://moneyman.ru/refin/.

На день сегодняшний эта мера финансовой поддержки для тех, кто в прямом смысле слова «погряз в долгах», является решением оптимальным. Причин тому, как минимум, три. Так, рефинансирование займов позволяет:

  • систематизировать систему выплат;
  • оптимизировать расходы — процентные ставки при рефинансировании займов практически всегда ниже, чем при обычном кредитовании;
  • и, что также немаловажно, — позволяет снизить психологическую нагрузку, которая неизменно присутствует, когда человек ходит в должниках.

Рефинансирование займов — как это работает?

Определение процесса… быть может… звучит сложно, но на практике всё довольно просто. Суть в том, что несколько микрокредитов объединяются в один. Каким образом? При помощи финансовых организаций, оказывающих такого рода услуги. Выгода?

Один займ, а не много разных микрокредитов в разных компаниях и сервисах. Ниже переплата — помогаем сильно снизить ставку процента (наша ставка в 10 раз ниже чем по обычным займам) и уменьшить сумму платежа в месяц. Клиенты сами выбираете сколько, и в какой день платить. И все процессы проходят онлайн, — озвучивают свой алгоритм работы специалисты ООО МФК «Мани Мен» (по итогам 2017 года компания заняла второе место в рейтинге организаций, предоставляющих микрозаймы в России).

Рефинансирование займов — для кого и как?

Для всех — таков общий ответ. Но, разумеется, в каждой конкретной ситуации могут быть нюансы.

Стоит отметить такой факт: нередко банки неохотно «отпускают» своих клиентов. Потому процедуру рефинансирования займов стоит «заказывать» у организаций, которые юридическую часть процесса берут на себя. И — да: доверять дело случайным партнёрам точно не стоит. Учреждение, отмечают специалисты упомянутого выше ООО МФК «Мани Мен», должно быть соответствующим образом лицензировано и значится в реестре Центрального Банка России.

Что касается документов, которые запрашивают финансовые организации, оказывающие услуги рефинансирования займов. Как правило, это стандартный набор:

  • Паспорт гражданина РФ.
  • Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) — в качестве дополнительного документа, подтверждающего личность заёмщика.
  • Справки, подтверждающие доходы.
  • Документы по задолженностям, которые подлежат рефинансированию.

По срокам: чаще всего займы со статусом «рефинансирование» выдаются на период до одного года. Однако — продление возможно в большинстве случаев.

Сколько времени занимает процесс оформления такого займа? В большинстве случаев, столько же, сколько и процесс получения обычного кредита. Стандартно — от 1 до 5 дней. При этом в онлайн-сервисах долго «мариновать» не будут: ответ о том, можно ли рассчитывать на такой займ, клиенты получают в течение 10-15 минут после оформления заявки.

Рефинансирование займов - спасательный круг для тех, кто "по уши" в долгах

Рефинансирование займов - спасательный круг для тех, кто "по уши" в долгах

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