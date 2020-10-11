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Рефрижераторные контейнеры: правила эксплуатации и возможные поломки
иллюстрация: gcs-reefer.com

Рефрижераторные контейнеры: правила эксплуатации и возможные поломки

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 18:43 11.10.2020

Основа современных транспортных перевозок скоропортящихся грузов – рефрижераторные контейнеры. Они обеспечивают оптимальный температурный режим, сохраняют необходимые условия влажности. Современные рефконтейнеры надежны, долговечны, просты в эксплуатации. Их поломки, при правильной работе и регулярном обслуживании, – редкость. Обучить эксплуатации и наладить сервис рефрижераторных контейнеров помогут в компании «Global container service». Больше информации – по ссылке https://www.gcs-reefer.com/.

Отметим, что здесь же можно приобрести и взять в аренду не только рефконтейнеры, но и навесные дизель-генераторы, а также морские сухогрузные контейнеры.

Конструкция рефконтейнера проста только на первый взгляд: холодильный агрегат и корпус с термостенками, обеспечивающими константу температуры. Чаще всего, такая конструкция напоминает многослойный пирог. Каждая из панелей задерживает холод. В идеале контейнер может сохранять заданный температурный режим даже без электроэнергии (или работы дизель-генератора) до суток. Чему же тут ломаться?

Рефрижераторные контейнеры: правила эксплуатации и возможные поломки Рефрижераторные контейнеры: правила эксплуатации и возможные поломки Рефрижераторные контейнеры: правила эксплуатации и возможные поломки Рефрижераторные контейнеры: правила эксплуатации и возможные поломки

Самые распространенные неисправности и их признаки:

  • образование наледи (не работает режим оттаивания, «морозилка» работает при открытом контейнере),
  • утечка фреона (повреждение шланга или трубы, утеплителя),
  • поломка осевых вентиляторов испарителя (связана с выработкой ресурса электродвигателя),
  • засорение дренажной системы,
  • расслоение панелей термоизоляции.

Как избежать этих неприятностей? Только бережной эксплуатацией (не допускающей механических повреждений рефконтейнера) и сервисным обслуживанием. Например, важно не допускать снижения уровня фреона, вовремя осуществлять дозаправку системы хладагентом. Загружать – выгружать грузы с выключенным морозильным агрегатом. Следить за состояние дренажа, а также состоянием конденсаторного блока. Не забывать включать режим оттаивания. Не допускать резких перепадов напряжения. Мыть и обеззараживать рефконтейнеры.

Об этих правилах эксплуатации забывать не стоит, а с возникающими проблемами помогут справиться профессионалы. Так, в активе компании «Global container service» 9 лет успешной работы в «холодильном» сегменте транспортировки грузов и сотни отзывов благодарных клиентов.

Алгоритм успеха прост: он начинается с заключения договора, оформления всех необходимых документов и подразумевает гарантию качества и точность обслуживания. «Global container service» — официальный дилер мировых производителей рефрижераторных контейнеров.

Узнать больше – на сайте gcs-reefer.com. Здесь можно купить или арендовать рефконтейнер, уточнить вопросы эксплуатации и ремонта, получить полную информацию о терминальных услугах, сервисе и гарантиях.

Рефрижераторные контейнеры: правила эксплуатации и возможные поломки

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