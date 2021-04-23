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Региональный проектный офис представил информацию по реализации национальных проектов в Крыму

Региональный проектный офис представил информацию по реализации национальных проектов в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 23.04.2021

Начальник Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров РК Наталья Писарева представила информацию по реализуемым в Крыму национальным проектам.

Региональный проектный офис представил информацию по реализации национальных проектов в Крыму

По ее словам, на реализацию 11 национальных проектов в бюджете Республики на 2021 год предусмотрено 15 млрд. 128 млн. рублей. Кассовое исполнение составляет 21,6 % или 3 млрд. 273 млн. рублей. Все данные ранее Главой РК протокольные поручения выполнены в установленные сроки.

Региональный проектный офис представил информацию по реализации национальных проектов в Крыму

Под особым контролем – мероприятия нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, рассмотрен объект, где ведется строительство улично-дорожной сети с надземным пешеходным переходом через объездную дорогу Симферополя. С подрядчиком, заказчиком и курирующими руководителями обсуждались сроки по разработке рабочей документации и график проведения работ. Кроме того, вынесены на обсуждение этапы по реализации строительно-монтажных работ на объекте подъездной дороги к жилому комплексу в 4-м микрорайоне по ул. 60 лет СССР в Алуште, который направлен на обеспечение транспортной инфраструктурой проекта жилищного строительства «Жилой квартал «Семейный».

Региональный проектный офис представил информацию по реализации национальных проектов в Крыму

Руководитель проектного офиса сделала акцент на том, что в 2021 году необходимо соблюдать все условия в рамках подписанных соглашений между муниципальными образованиями и министерством ЖКХ РК по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Региональный проектный офис представил информацию по реализации национальных проектов в Крыму

Также она отметила лучшие муниципальные образования по реализации указанного регионального проекта относительно проведения работ по благоустройству общественных территорий, а именно — Красноперекопск и Симферополь.

Региональный проектный офис представил информацию по реализации национальных проектов в Крыму

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Региональный проектный офис представил информацию по реализации национальных проектов в Крыму

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