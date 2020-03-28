Регионы Крыма оптимизируют работу по профилактике распространения коронавируса

Значительное улучшение работы в регионах по профилактическим мероприятиям в связи с распространением коронавируса отмечает Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В администрации Алушты полностью прекращен приём граждан, заявления принимаются в письменном виде. Сотрудники в масках, температура контролируется, антисептики в наличии, помещения обрабатываются. Абонентские отделы ГУП РК «Крымгазсети», «Крымэнерго» закрыты, «Вода Крыма» ведет прием абонентов по одному человеку при наличии масок. Сотрудники банков и водители общественного транспорта все 100% в масках, соблюдаются все режимные требования. Торговцы на рынках, торговых центров и магазинах на 90% в масках и перчатках, — цитирует Юрия Гоцанюка пресс-служба.

В Евпатории и Феодосии, по словам Председателя Совета министров РК, администрациями ограничен режим посещения, прием заявлений от населения осуществляется сотрудником в фойе, в случае необходимости, вызывается специалист.

Все сотрудники в масках, обеспечены антисептиками, температура контролируется на входе тепловизором. Помещения дезинфицируются. Замечаний по организациям противоэпидемиологических мероприятий в регионе нет, — сказал Юрий Гоцанюк.

Также Председатель Правительства Крыма отметил кардинальное изменение системы профилактических мероприятий в Керчи.

Администрацией ограничен режим посещения. На ул. Кирова,17 – прием заявлений осуществляется в фойе двумя сотрудниками в масках, на столе приема находится антисептик, в случае необходимости приглашают специалиста. На ул. Кирова, 5 – прием заявлений осуществляют в фойе три сотрудника в масках, на столе антисептик, в случае необходимости приглашают специалиста. Администрацией приняты меры по активизации информирования населения, листовки размещены в учреждениях, местах массового пребывания людей. Общественный транспорт обрабатывается в соответствии с регламентом, 100% водителей в масках.

Схожая ситуация и проводимая работа осуществляется, по словам Премьер-министра, в Белогорске и Белогорском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе, городе Саки и Сакском районе, Первомайском, Симферопольском, Красногвардейском районах, Симферополе.

Администрациями режим посещения ограничен, прием заявлений осуществляется сотрудниками в масках. Помещения обрабатываются, антисептики в наличии, температура контролируется. Абонентские отделы ГУПов закрыты. Водители общественного транспорта 100% в масках. На рынках, в магазинах – 70% сотрудников в масках, — проинформировал Юрий Гоцанюк.

Напомним, в ближайшее время в Керчи и в Ялте будут размещены обсерваторы для пациентов с коронавирусной инфекцией — здесь.

фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым