Рейтинг компаний по ремонту квартир в Киеве. Чем и кому может быть полезен сервис?

Кто знает — тот подтвердит: любой мало-мальски большой ремонт — это буквально чрезвычайное событие со многими составляющими. Причём, это ЧС отличается тем, что любая ошибка, как правило, дорого обходится. И с точки зрения финансов, и в плане временных затрат. Так вот, по оценкам специалистов, больше всего негатива доставляют моменты, связанные с человеческим фактором. Или… точнее будет сказать… нанятыми сотрудниками, которые вроде как призваны выполнять определённые задачи, но не справляются с ними по тем или иным причинам. И вот интересный факт: меньше от таких нестыковок страдают те, кто до того, как приступить к делам, доверив их кому бы то ни было, собирают «компромат» на своих будущих работников. Другими словами, интересуются их опытом, рекомендациями, ищут отзывы и наглядные примеры выполненных работ.

И если раньше это было весьма непросто, а главным источником таких сведений было пресловутое «сарафанное радио», то к сегодняшнему дню прогресс процесс поиска информации облегчил максимально. Всемирная паутина тут, конечно же, в помощь. Так вот Рейтинг компаний по ремонту квартир в Киеве rating-desing-remont.kiev.ua как раз и «заточен» на то, чтобы показать «товар лицом».

Это показатель качества, профессионализма и опытности. При формировании такого рейтинга в расчет принимается огромное количество различных критериев. На сайте можно не только сравнить компании по ремонту квартир, цены на их услуги, но и прочитать отзывы других клиентов, написать свой комментарий. Также доступно оформить заказ и многое другое, — поясняют специалисты сервиса Rating Remont.

Сервис Rating Remont — вопросы и ответы

Сколько компаний представлено в рейтинговом листе?

Всего их почти восемь десятков. Как узкоспециализированных, так и широкого профиля.

Насколько активно ведут себя пользователи рейтинга?

В «копилке» сервиса — более 500 развёрнутых отзывов клиентов по поводу сотрудничества с той или иной компанией.

На какую информацию могут рассчитывать посетители портала?

Компании, которые представлены в рейтинге, предоставляют о себе максимально полные данные. Начиная от стоимости услуг и профессиональных навыков своих сотрудников, и завершая сведениями, которые дают представление о том, какое оборудование стоит «на вооружении» у конкретной компании.

Как понять, исходя из данных рейтинга, какой компании можно доверить работу?

Здесь всё просто: рейтинг на то и рейтинг, что наглядно видны как достижения, так и промахи, представленных в нём участников. Специалисты сервиса дают такую подсказку — ориентироваться на фирмы, входящие в первую тройку-десятку лучших.

Сервис Rating Remont — доверяй, но проверяй

«Доверяй, но проверяй» — выражение уж точно подходящее, когда речь идёт о поиске компаний, занимающихся ремонтом квартир. Так что, разумеется, найдутся скептики, которые зададут логичный вопрос: «А можно ли верить «показаниям» Рейтингу компаний по ремонту квартир в Киеве на все 100%?» Огромный плюс сервиса в том, что информацию можно проверять и перепроверять, а не слепо верить тому, что написано.

Как так? Рейтинг построен так, что за его «кулисами» потенциальные заказчики могут общаться между собой: делиться мнениями о подрядчиках, задавать вопросы об эффективности компаний тем, кто с ними уже сотрудничал и т.д. Полезная функция, согласитесь?

Именно поэтому рекомендуем каждому клиенту оставлять свои отзывы и комментарии, а также отвечать на вопросы других пользователей. Все это ради того, чтобы в нашем рейтинге присутствовали исключительно достойные строительные компании, — подчёркивают специалисты рейтинга.

И этот момент однозначно — «игра в обе стороны». Такая обратная связь не только помогает заказчикам в поиске исполнителей заявленных задач, но и заставляет предприятия, предлагающие услуги, перманентно совершенствоваться, что «двигает» их вверх по ступеням Рейтинга компаний, занимающихся ремонтом квартир в Киеве. А чем выше позиция, тем, соответственно, больше клиентов. Выигрывают все?