Реклама в Крыму. Ваш баннер на популярном новостном сайте

Реклама в Крыму. Разместим Ваши рекламные материалы (баннеры) на популярном новостном сайте https://crimeapress.info/ на неделю.

Тематика — Туризм, путешествия, товары для отдыха и туризма. Отели и гостиницы. Недвижимость.

Баннеры, растяжки, слайдеры, брендирование страниц и т. д. ;

150000 просмотров в неделю.

Реклама в Крыму — это к нам!

Размеры:

300х300, 300х250, 720х50, 70х600

Размещение как на Главной, так и на внутренних страницах. Возможно сквозное размещение.

Правый и левый сайдеры. Над и под основным контентом.

Возможно размещение в шапке сайта.

Срок размещения 1 неделя с возможностью продления (+ скидка).

Интеграция с популярными соц. сетями. (Возможность интенсивного продвижения).

Принимаются к размещению Ваши баннеры или изготовим свой, за отдельную плату в форматах: png, gif, jpeg.

**Принимаются только белые тематики, казино, фарма, ставки, онлайн кино, адалт, торренты и некоторые другие темы мы не принимаем.