Реклама в Крыму. Ваш баннер на популярном новостном сайте

Реклама в Крыму. Разместим Ваши рекламные материалы (баннеры) на популярном новостном сайте https://crimeapress.info/ на неделю.
Тематика — Туризм, путешествия, товары для отдыха и туризма. Отели и гостиницы. Недвижимость.
Баннеры, растяжки, слайдеры, брендирование страниц и т. д. ;
150000 просмотров в неделю.
Реклама в Крыму — это к нам!
Размеры:
300х300, 300х250, 720х50, 70х600
Размещение как на Главной, так и на внутренних страницах. Возможно сквозное размещение.
Правый и левый сайдеры. Над и под основным контентом.
Возможно размещение в шапке сайта.
Срок размещения 1 неделя с возможностью продления (+ скидка).
Интеграция с популярными соц. сетями. (Возможность интенсивного продвижения).
Принимаются к размещению Ваши баннеры или изготовим свой, за отдельную плату в форматах: png, gif, jpeg.
**Принимаются только белые тематики, казино, фарма, ставки, онлайн кино, адалт, торренты и некоторые другие темы мы не принимаем.
Все вопросы оговариваются в личных сообщениях. Почта Редакции — crimearfinfo@yandex.ru
Если изготовить баннер предстоит НАМ, от вас качественные фото и продуманные тексты (!!).
Реклама в Крыму на Информационной платформе КрымPRESS – это:
- Баннеры, растяжки, слайдеры, брендирование страниц и т.д.;
- Статьи и контекстные ссылки (реклама открытая, реклама скрытая);
- Контекстная реклама в Крыму;
- Анонсирование событий;
- Поддержка Вашей компании при проведении промоакций;
- Информационное сопровождение Вашей деятельности;
- Реклама в Крыму Ваших мероприятий;
- Представим ваши интересы в Крыму.
Подробности размещения — ЗДЕСЬ!
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
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