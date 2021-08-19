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Реклама в Крыму

Реклама в Крыму. Ваш баннер на популярном новостном сайте

Опубликовал: Эмилия Крымская в Новости Крыма сегодня 13:04 19.08.2021

Реклама в Крыму. Разместим Ваши рекламные материалы (баннеры) на популярном новостном сайте https://crimeapress.info/ на неделю.

Тематика — Туризм, путешествия, товары для отдыха и туризма. Отели и гостиницы. Недвижимость.

Баннеры, растяжки, слайдеры, брендирование страниц и т. д. ;

150000 просмотров в неделю.

Реклама в Крыму — это к нам!

Размеры:

300х300, 300х250, 720х50, 70х600

Размещение как на Главной, так и на внутренних страницах. Возможно сквозное размещение.

Правый и левый сайдеры. Над и под основным контентом.

Возможно размещение в шапке сайта.

Срок размещения 1 неделя с возможностью продления (+ скидка).

Интеграция с популярными соц. сетями. (Возможность интенсивного продвижения).

Принимаются к размещению Ваши баннеры или изготовим свой, за отдельную плату в форматах: png, gif, jpeg.

**Принимаются только белые тематики, казино, фарма, ставки, онлайн кино, адалт, торренты и некоторые другие темы мы не принимаем.

Нужно для заказа:

Все вопросы оговариваются в личных сообщениях. Почта Редакции —

Если изготовить баннер предстоит НАМ, от вас качественные фото и продуманные тексты (!!).

Реклама в Крыму на Информационной платформе КрымPRESS – это:

  • Баннеры, растяжки, слайдеры, брендирование страниц и т.д.;
  • Статьи и контекстные ссылки (реклама открытая, реклама скрытая);
  • Контекстная реклама в Крыму;
  • Анонсирование событий;
  • Поддержка Вашей компании при проведении промоакций;
  • Информационное сопровождение Вашей деятельности;
  • Реклама в Крыму Ваших мероприятий;
  • Представим ваши интересы в Крыму.

 

 

Важный момент! КрымPRESS – партнёр всех ведущих поисковых и новостных систем Яндекс.Новости, Google NEWS, Рамблер, Mail_ru_News, СМИ2, Спутник, Новотека…

Подробности размещения — ЗДЕСЬ!

Реклама в Крыму. Ваш баннер на популярном новостном сайте

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