Рекламные акции бренда или товаров — важные слагаемые успеха

И как бы настойчиво не уверяли знатоки, что хороший товар в любом случае своего покупателя найдёт, а факт остаётся фактом: образно выражаясь — «не полетит, пока верное направление задано не будет». Хорошая новость в том, что «велосипед» в данном случае выдумывать не приходится. Проведение рекламных акций — стратегия, успешность которой проверило время. Однако, не всё так просто. Успех дела во многом зависит от того, кому поручить его реализацию, а также от того, на какие способы ведения акций делается ставка.

Что говорят по этому поводу специалисты? В креативном агентстве полного цикла BTL btl-me.ru заявляют однозначно — после грамотно проведённых акций с продаваемым продуктом объём продаж в среднем увеличивается на 30%. Впечатляет? Да. И даже не специалистов.

Каковы слагаемые успеха при проведении рекламных акций?

Эксперты подчёркивают: инструментов для проведения такого рода мероприятий сегодня настолько много, что главное — не растеряться и подобрать наиболее адекватные в каждом конкретном случае. А выбирать, действительно, есть из чего. По оценкам профессионалов, наиболее «работающими» методами продвижения на день сегодняшний являются:

Промоутеры-консультанты;

Промо-модели;

Ростовые куклы;

Промоутеры с лайтбоксами;

Дегустации.

Самостоятельно реализовывать стратегии продвижения или обращаться за помощью в специализированные агентства?

Скажем так, это непростая задача, успех которой во многом зависит от её подготовки. В процессе — до и вовремя проведения рекламной акции — возникает много вопросов, как организационных, так и технических. Свести все воедино бывает крайне непросто.

Да и время на месте на стоит: маркетологи и event-специалисты продуктивны как никто — с завидной регулярностью продуцируют всё новые и новые способы продвижения на рынке товаров и брендов. Один из последних — на заметку тем, кто ищет перспективные идеи — HoReCa-service. Идеально подойдёт компаниям, делающим ставку на дегустации.

Оптимальное решение, если необходимо по-настоящему эффективно презентовать свою продукцию и гарантированно повысить спрос на нее со стороны потребителей. Данная услуга представляет собой формат мобильной дегустации, когда промоутер не «привязан» к определенному месту (где расположена промо-стойка), а перемещается по залу и предлагает попробовать продукцию всем гостям, — поясняют специалисты агентства BTL.

Другими словами, успех рекламной акции во многом зависит и от того, насколько способы её проведения отвечают требованиям времени, соответствуют запросам аудитории, где будет разворачиваться событие и т.д.

Стоит ли «списывать» удачные примеры рекламных акций и адаптировать их под себя?

Как показывает практика, «копиям» крайне редко удаётся затмить «оригинал». Именно поэтому эксперты всё-таки… если, конечно, есть намерение громко заявить о себе в положительном ключе и запомниться… рекомендуют доверять решение проблемы профессионалам. Новаторство в рекламной сфере — 90% успеха.