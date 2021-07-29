Рекомендации по выбору наружных входных дверей

Наружная входная дверь — это неотъемлемый атрибут любой недвижимости вне зависимости от ее площади. Если вы проживаете в обычной квартире или загородном доме, то без входной двери никак не обойтись. Для того, чтобы заранее обезопасить себя от злоумышленников, необходимо выбрать входную дверь для дома высокого качества.

На текущий момент популярные модели представлены в специализированном интернет-магазине «Cortez» — переходите по ссылке https://cortez.ua/g23240852-vhodnye-dveri и ознакомьтесь с подробным каталогом продукции.

Наружные входные двери для дома и их особенности

Обычно изготавливаются из прочной стали, которая отличается высокой устойчивостью к ржавчине и коррозии. Металлические входные двери представлены в большом ассортименте. Кроме того, сейчас изготавливают дверные полотна по индивидуальному заказу. Данный вариант подходит в случае, если вы не нашли в каталоге подходящее для себя изделие, которое полностью удовлетворяет всем вашим запросам. Двери имеют качественную конструкцию — это означает, что при долговременной эксплуатации вам не придется дополнительно тратить деньги на проведение ремонтных работ. Несравненная долговечность — если вы приобретаете дверное полотно у проверенного изготовителя, то срок эксплуатации изделия может составлять несколько десятков лет. Есть возможность выбрать наиболее оптимальный вариант отделки двери — как показывает практика, при отделке стального полотна обычно используют натуральную или искусственную кожу, ламинат, шпон, массив натуральной древесины.

Наружные входные двери для дома и советы по их выбору

Определитесь с конструктивными особенностями дверного полотна — именно от этого параметра будет зависеть его надежность и уровень прочности. Здесь подразумевается наличие определенного каркаса, внешней и внутренней обшивки, петлей, замка. Акцентируйте внимание на толщине стали — помните о том, что увеличение толщины листа приводит к повышению массы изделия и его стоимости. Кроме того, такое полотно отличается надежностью и высоким уровнем безопасности. Узнайте класс защищенности — всего выделяется 5 классов. Если вам хочется установить входную дверь в подсобное помещение, то подойдет первый или второй класс, для квартир — третий, для загородных объектов — четвертый, для помещений, где хранятся ценности — пятый.

Если вы собираетесь приобретать наружные двери для дома или квартиры, то перед оформлением онлайн-заказа обязательно проведите необходимые замеры, проконсультируйтесь с опытным специалистом относительно установки дверного полотна. Помните о том, что на качественном изделии не стоит экономить, потому что металлическая дверь точно защитит вас от незваных гостей.