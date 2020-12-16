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Реконструкция парка им. Гагарина в Симферополе обойдется не в 30, а в 700 миллионов рублей

Реконструкция парка им. Гагарина в Симферополе обойдется не в 30, а в 700 миллионов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:28 16.12.2020

Интригу с суммами, выделяемыми (еще не совсем ясно из каких источников финансирования) на реконструкцию парка им. Гагарина в Симферополе, внес сегодня вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Ранее фигурировали две цифры. Первая:

Затраты на реализацию основных мероприятий составят 693 195 рублей, — цитата из представленной концепции победителя конкурса.

Ну и «вторая сумма» — 30 миллионов рублей, о которых и сообщалось не раз. И теперь, как мы понимаем, 30 миллионов – это стоимость проекта, а вот сама реконструкция парка обойдется… в 700 миллионов рублей.

Реконструкция парка им. Гагарина в Симферополе обойдется не в 30, а в 700 миллионов рублей

Проект на самом деле не сложный. Там нет никаких технологических сложностей. Я думаю, что нашим республиканским предприятиям это точно под силу. Ориентировочно стоимость проекта —  в районе 700 млн. рублей. Цена будет точно не выше, но окончательная цена будет определена по итогам прохождения государственной экспертизы, — сказал Евгений Кабанов.

Отметим, что сегодня состоялось торжественное награждение победителя Открытого архитектурного конкурса на разработку концепции развития парка им. Гагарина в Симферополе. Закрытым голосованием жюри признало лучшим работу Творческого объединения крымских архитекторов мастерских «8D и Rastvorgroup» и научных сотрудников КФУ в области социологии и ландшафтного проектирования.

В проекте победителя мы увидели принципиально новый уровень в подходе к созданию комфортных городских пространств, — сказал Кабанов. – Приятно отметить, что в разработке концепций поучаствовали крымские выпускники федеральной государственной программы » архитекторы.рф», это свидетельствует о том, что у них есть возможность практически применять свои полученные навыки по изучению лучших мировых практик в своем родном регионе.

Реконструкция парка им. Гагарина в Симферополе обойдется не в 30, а в 700 миллионов рублей

По его словам, в основе концепции – «уголок дикой природы в черте города». Крымские и симферопольские власти уже готовят документы для заключения контракта с победителями конкурса.

Реконструкция парка им. Гагарина в Симферополе обойдется не в 30, а в 700 миллионов рублей

Фото: страница Е.Кабанова в Facebook.

Реконструкция парка им. Гагарина в Симферополе обойдется не в 30, а в 700 миллионов рублей

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