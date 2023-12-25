«Рекордная» кража в селе Дубки под Симферополем. Вор унес денег и драгоценностей почти на 4 миллиона

Симферопольский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого жителя региона. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В суде установлено, что в апреле прошлого года мужчина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, проник в домовладение в селе Дубки. Из помещения он похитил золотые украшения и денежные средства на общую сумму более 3,9 млн. рублей. Осужденный был задержан работниками органов внутренних дел, — сообщили в крымской прокуратуре.

Что интересно, вину в инкриминируемом преступлении подсудимый не признал. Тем не менее суд, с учетом позиции государственного обвинителя, а также предыдущей судимости приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшей о взыскании материального ущерба и возмещении морального вреда.