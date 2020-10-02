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Ремонт автодорог в Крыму будет завершен в установленные сроки

Ремонт автодорог в Крыму будет завершен в установленные сроки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:11 02.10.2020

Не слишком ли оптимистично?

В Крыму на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения ведутся строительно-монтажные работы по замене и реконструкции дорожного полотна и пешеходных зон. Данные мероприятия предусмотрены национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проводятся в рамках достижения целевых показателей регионального проекта «Дорожная сеть».

Завершены работы в Симферополе на следующих объектах: ул. Парковая, проезд к кладбищу «Абдал», ул. Ухтомского, ул. Школьная, пер. Народный, ул. Промышленная. В Симферопольском районе завершены работы в пгт. Гвардейское, пер. Медицинский, переулок Ботанический, ул. Ботаническая, а также в с. Молочное, ул. Молочная, ул. Новая и в с. Трехпрудное, ул. Урмет. По другим объектам работы ведутся согласно графику, на преобладающем большинстве участков подрядные организации идут с опережением, — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Цифры ставят под сомнение оптимизм сообщения. По региональному проекту «Дорожная сеть» общий объем финансирования на 2020 год в Крыму  (с учетом средств из Резервного фонда Правительства) составляет 9 млрд. 667 млн. рублей. Пока освоено лишь около 2 миллиардов рублей.

С полным перечнем дорог, включенных в региональный проект «Дорожная сеть», можно ознакомиться по ссылке.

Ремонт автодорог в Крыму будет завершен в установленные сроки

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