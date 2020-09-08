Ремонт дорог в Крыму оказался… не всегда уместным и актуальным для крымчан

Все дорожные объекты капитального строительства и реконструкции, запланированные на 2021 год в Крыму, будут согласовываться республиканскими органами власти. Такое заявление сделал Глава РК Сергей Аксёнов. Он, в частности, объяснил: в ходе рабочих выездов в регионы выяснилось, что выбор объектов для реконструкции и капстроительства дорог не всегда является уместным и актуальным для местных жителей.

В связи с этим, по словам Главы Крыма, данные проекты будут согласовываться республиканскими органами власти только после детального анализа.

Все улицы по всем городам и районам, которые проектируются и по которым планируется выполнить работы в 2021 году, будут утверждаться в Совете министров после того, как будут четко выяснены все детали. Поскольку зачастую выбор объектов абсолютно не соответствует здравому смыслу. Никто не понимает, зачем был выбран тот или иной участок дороги, где небольшой поток транспортных средств, а другие участки, более нужные людям, сняли с плана ремонта, — сказал Глава Республики.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что главам администраций муниципалитетов необходимо лично контролировать ситуацию на строительных объектах с целью своевременного информирования, если подрядная организация выбивается из графика.

Для глав муниципальных образований важна погруженность, личное участие в реализации всех проектов, включая каждый участок дороги, который будет отремонтирован. Тогда и граждане будут понимать, почему тот или иной объект выбран для реконструкции в первую очередь, — добавил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов уточнил, что в ближайшее время практика рабочих поездок в регионы Крыма будет продолжена — с целью контроля качества выполнения работ на строительных объектах.