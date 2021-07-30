Ремонт дорог в Симферополе. Что нового

В 2021 году в Симферополе запланирован капитальный ремонт 12 автомобильных дорог и 55 объектов уличной дорожной сети.

Начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства администрации города Анатолий Тараненко отметил, что в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году также будет начат переходящий капитальный ремонт 13 автомобильных дорог со сроком завершения в 2022 году.

По его данным, главным распорядителем бюджетных средств по объектам является министерство транспорта Республики Крым, заказчиком работ выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

В настоящее время подрядная организация – АО «ВАД» – ведёт ремонтные работы на более чем 40 объектах улично-дорожной сети: улицах Козлова (участок от ул. Севастопольская до ул. Ангарская), Широкая, Клары Цеткин, Субхи, Тарвацкого, Марка Донского, Киевская (участок от ТЦ «Ашан» до пл. Куйбышева), Соколиная, Очаковская, Жуковского, Жигалиной, Зенитная, Ушакова, Русская (от ул. Ангарская до ул. Красноармейская), Спера, Барышева, Черных, Приветная, Чокрак, Хромченко, Станционная, Артезианская, Автомобильная, Блюхера, Эскадронная, Трубаченко (от ул. Русская до ул. Балаклавская), Калинина, Димитрова, Миллера, 2-й Гвардейской Армии, Дмитрия Ульянова, Звездная, Амет-Хана Султана, Абдуль Тейфука, Донская, Чонгарская, Ялтинская, в переулках Киевский, Донской, Гавена, Курьерский, а также ремонт проспекта Вернадского и дублирующего проезда проспекта Победы — от ул. Тракторная до ул. Вишнёвая, — сообщили в администрации Симферополя.

Более половины объектов перешли в статус «завершено».

Осталось выполнить установку технических средств организации дорожного движения и нанести дорожную разметку, по другим объектам работы ведутся в плановом режиме. Также в работу включен участок ул. Киевская от пл. Куйбышева до пл. Советской Конституции — начаты подготовительные работы, – уточнил Анатолий Тараненко.

По его информации, ведутся работы по фрезерованию покрытия проезжей части, устройству нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, установке бортового камня и устройству покрытия тротуара. Таким образом, на сегодняшний день 34 объекта завершены, на них планируется установка дорожных знаков и нанесение разметки, по 13 объектам работы продолжаются.