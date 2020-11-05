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Ремонт дороги «Бахчисарай - Отрадное» завершен на 50%

Ремонт дороги «Бахчисарай — Отрадное» завершен на 50%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 05.11.2020

Работы ведутся поочередно на двух полосах движения.

Готовность дороги «Бахчисарай — Отрадное» — более 50%. Работы ведутся поочередно на двух полосах движения. Об этом сообщили в министерстве транспорта Республики Крым.

Ремонт дороги «Бахчисарай - Отрадное» завершен на 50%

Чтобы не затруднять движение, на объекте установлены регулировщики. На разных участках рабочие укладывают нижний и верхний слой асфальтобетона. Протяженность дороги 15 км. Срок сдачи объекта декабрь 2020 года, — отметили в минтрансе РК.

Ремонт дороги «Бахчисарай - Отрадное» завершен на 50%

Кроме того, компания ООО «РСК-Юг» занимается ремонтом автомобильной дороги «Песчаное — Почтовое». На объекте ведутся работы по укладке нижнего, верхнего слоев асфальта, рабочие устанавливают бордюрный камень, а также обустраивают обочины. Основная проблема, с которой столкнулись дорожники – оползневые участки. Там проводится замена основания. Протяженность дороги – свыше 24 км.

Ремонт дороги «Бахчисарай - Отрадное» завершен на 50%

Фото: минтранс РК.

Ремонт дороги «Бахчисарай - Отрадное» завершен на 50%

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