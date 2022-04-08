Ремонт дороги на подъезде к поселку Кача планируется завершить досрочно

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядная организация «Севдорстрой» приступила к ремонту дороги на подъезде к поселку Кача. Общая протяженность объекта – 4,9 км.

Просьбу отремонтировать участок дороги от Симферопольского шоссе до улицы Богданова высказывали местные жители. В ходе инспектирования объекта специалисты выявили колейность и сетку трещин.

Ремонт начался две недели назад. Подрядчик «Севдорстрой» зарекомендовал себя ранее, выполняя большое количество работ в городе. Применяется новейшая техника, новейшая технология – система 3D-нивелирования, — рассказал начальник отдела технического контроля и лаборатории дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Виктор Кологримов.

В рамках ремонта планируется выполнить фрезерование существующего покрытия, ликвидацию просадок, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На завершающем этапе будут обустроены обочины, остановочные павильоны, линии горизонтальной разметки.

В ходе выполнения работ столкнулись с трудностями интенсивности движения и большого потока транспорта. На сегодняшний день на 100% отфрезеровано старое покрытие, приступили к работам по укладке выравнивающего слоя асфальта. Новейшая техника и технологии позволяют улучшить качество дорожного покрытия, что повлияет на безопасность дорожного движения. На объекте задействовано 15 единиц техники и 20 дорожных рабочих, — отметил представитель организации «Севдорстрой» Антон Ракитянский.

Также активные работы ведутся на 21 объекте ремонта и капитального ремонта протяженностью 43 км, в том числе на автодорогах Штурмовое – Хмельницкое, Гончарное – Ялта, на улицах Маяковского, Торговой, Гвардейской, Пьянзина, Парусной, Каширской, Рыбаков, Физкультурной, Горпищенко.

На участке, где проводятся работы, установлены временные дорожные знаки, а также организовано реверсивное движение. По контракту срок завершения работ – 25 июля текущего года, но планируется выполнить ремонт до начала курортного сезона.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

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