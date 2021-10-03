Ремонт iPhone 13: куда обращаться в Украине?

iPhone 13 — смартфон, который специалисты на день сегодняшний называют самым востребованным у ценителей гаджетов бренда Apple. «Сошла с конвейера» эта модель совсем недавно, однако… при всей своей функциональности… телефон «неубиваемым», разумеется, не является. Так что вопрос — «А куда податься, если вдруг возникнет нужда в ремонте?» — для украинских пользователей iPhone 13 весьма актуален. И многие, конечно, знают, что ситуация осложняется тем, что техника корпорации Apple весьма специфична: хотите, чтобы смартфон служил верой да правдой, будьте добры — уважайте его самобытность. Используйте оригинальное ПО, детали, аксессуары. А при необходимости ремонта — обращайтесь за помощью исключительно к сертифицированным экспертам. Где таких найти в Украине? Хорошая новость «двойная»! Во-первых: такие мастера есть. Во-вторых: прибегнуть к их помощи можно во многих городах страны. И в данном случае речь идёт о Сервисном центре AppleLab, филиалы которого функционируют в Киеве, Харькове, Днепре и во Львове.

Ремонт iPhone — что нужно знать?

Какие поломки iPhone наиболее распространены? Топ-7 выглядит так:

Плохо слышно собеседника или же не функционирует громкая связь;

Смартфон не заряжается;

Экран ведёт себя непредсказуем: самопроизвольно включается или, напротив, выключается;

Гаджет действует, однако на экран изображение не выдаётся;

iPhone не реагирует на команды;

Не срабатывает камера;

На экране появляются коды тех или иных ошибок, но смартфон в целом функционирует нормально.

Главное, что стоит знать, если такие беды приключились: большинство поломок гаджетов Apple — из ряда указанных, а также тех, которые «остались за кадром» — устранимы. Условий два — не заниматься «самолечением» и вовремя обращаться за помощью. Идеальный вариант — внимательно относиться к своему гаджету, и при малейших признаках его «нездоровья» не ждать, а обращаться в сервисный центр. Такая предупредительность точно дешевле обойдётся, чем затягивание и надежды на «авось обойдётся».

Ремонт iPhone — замена экрана

Проблемы с экраном гаджета — от «уронили» до «не реагирует на прикосновения» — также одна из самых «популярных», с которыми пользователи iPhone приходят за помощью в сервисные центры. Отметим сразу: есть, конечно же, случаи, когда такого рода поломки исправлению не подлежат. Однако, во многих случаях задачу по замене экрана специалисты решают.

Подчеркнём — специалисты! С такой поломкой точно не стоит обращаться к «самоделкиным». При ремонте априори должны применяться профессиональные инструменты, а также лицензионные запчасти. «Неэкспертное» же вмешательство однозначно приведёт либо к окончательному выходу устройства из строя, либо же сильно усугубит ситуацию, а значит — дальнейший ремонт «влетит» в очень «большую копеечку» и растянется на долгий срок.

Ремонт Face id iPhone

Вот он — страшный сон всех пользователей iPhone! По статистике, именно выход из строя функции Face ID (способность узнавать хозяина по лицу) большинство владельцев смартфонов Apple считают поломкой «неизлечимой». Или же имеющей далеко идущие последствия. Однако, говорят специалисты, при грамотном подходе и эта проблема сегодня решаема. Сегодня! Ещё совсем недавно, действительно, при отказавшей функции Face ID владельцу смартфона доводилось с ним прощаться и заказывать новый.

Сложен ли такой ремонт, и есть ли шанс справиться с поломкой самостоятельно? Основная сложность в том, что кодировка экрана «держится» на мудрёной системе защиты, выстроенной на множестве кодов. Обойти их «на коленке» не представляется возможным в принципе. Это исключительно задача для специалистов. В частности, потому, что зачастую требуется хоть и локальная, но замена компонентов системы разблокировки. А они, как уже было сказано выше для дальнейшей корректной работы, должны быть лицензированным продуктом.

Решают ли эту проблему специалисты AppleLab? Да. Ремонт Face ID можно заказать на сайте сервисного центра — https://apple-lab.com.ua/iphone/face-id/. Мастера компании при этом отмечают:

Срок выполнения Ремонт Face ID iPhone производится от 4 часов до 3 рабочих дней. Гарантия на выполненную работу до 6 месяцев месяцев. При проведении авторизированного ремонта Apple используются только оригинальные запчасти от завода Foxconn.



И ещё один факт, который стоит знать о смартфонах Apple: они крайне редко «шутят». Уж если появились какие-либо симптомы неполадок, то воспринимать такие сигналы стоит серьёзно. Пусть даже сразу «не лечить», но проконсультироваться по поводу их серьёзности со специалистам точно стоит.