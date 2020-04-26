Ремонт квартиры: почему дело лучше доверить профессионалам

Те, кто когда-либо самостоятельно делал ремонт в квартире — не полочку прикручивал да ручки на дверях менял, а так, чтобы всё под чистую со старого лада на новый — соврать не дадут: дело это муторное, неясное как в плане времени, так и денежных трат, да и не всегда предсказуемое с точки зрения результата. Именно поэтому зачастую процесс выходит из-под контроля, затягиваясь на месяцы (а то и годы), а поговорка «Один ремонт равен трём пожарам и пяти переездам» воплощается в реальность. Между тем, в большинстве случаев, говорят специалисты, всё могло бы быть иначе, если бы в момент принятия решения о начале ремонта, восторжествовал здравый смысл. «Каждый должен своим делом заниматься» — ещё одну поговорку помните? Так вот, она как никакая другая чётко характеризует ситуацию, когда речь идёт о ремонте квартир. Тем более, если есть желание создать на жилых квадратных метрах нечто особенное. И функционально, и в плане дизайна. Передай другому… Почему же при ремонте квартиры доверить дело профессионалам — это правильный шаг? На сайте https://nsdgroup.com.ua/ примеры уникальных проектов, которые «выходят из-под пера» настоящих мастеров, знающих о качественном ремонте всё и даже больше. Тут самое время отметить, что ремонт помещений — это задача, успешная реализация которой во многом зависит от того, насколько комплексно к решению проблемы подходят. Специалисты справедливо настаивают: крайне важно рассматривать ситуацию в целом, с разных профессиональных позиций, а затем сводить все моменты в единое целое — от создания дизайн-проекта, строительных, технических работ до… как говорят в компании NSDgroup… «штор и тапочек». Самостоятельно — даже при огромном желании — вряд ли это выполнимо, согласитесь. Ещё один момент: заказчик ремонта буквально «смотрит свысока». Он ставит задачи, а специалисты — среди, которых и прораб, отвечающий за результат в целом (о, сколько нервов экономит эта опция строительных компаний!) — находят самые оптимальные решения. Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, говорят эксперты, и создаются уникальные проекты, строго основанные на требованиях, нуждах, предпочтениях и пожеланиях владельцев квартир-домов. Что представляет собой дизайнерский ремонт?

Под дизайнерским ремонтом понимают полноценный ремонт, который включает в себя не только переклейку обоев, смену окон и дверей, но и перепланировку в целом, а также создание интерьера в едином стилевом направлении.

Неоспоримый плюс дизайнерского ремонта: грамотные специалисты создают 3D-проекты, буквально приоткрывая заказчикам будущее — они получают возможность увидеть, как будут выглядеть помещения после завершения ремонтных работ. При необходимости на этом этапе могут быть внесены изменения и только потом проект воплощается в жизнь.

И, наконец, при дизайнерском ремонте, как правило, используются инновационные технологии и самые передовые строительные материалы. Это залог того, что реализованный проект на волне актуальности пробудет достаточно долго. И — да! Здесь стоит отметить ещё один плюс сотрудничества с компаниями, профессионально осуществляющими строительство и ремонт — поиском и закупкой необходимых материалов занимаются сами специалисты, что однозначно избавляет заказчиков от лишней головной боли, одновременно экономя их время.

Доверяй, но проверяй

Как выбрать компанию-подрядчика, чтобы быть уверенными в результатах работы, а также зря не потратить ни деньги, ни время? Правила просты, но безапелляционны:

Добросовестные компании работают легально и официально. А это значит, что с заказчиками заключаются договоры, в которых прописывается как перечень работ, которые должен выполнить подрядчик, так и сроки, в которые объект должен быть сдан его владельцу. Что происходит в случае срыва? Хорошая компания готова отвечать за свои действия или бездействия.

Мы, к примеру, — говорят в компании NSDgroup, — если срываем сроки, платим пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.

В договоре также должна быть обозначена стоимость работ. Такой подход поможет избежать непредвиденных ситуаций, когда планируемые суммы затрат расходятся с реальными.

Компании, работающие на хорошем профессиональном уровне, дают гарантию на свою работу. А лучшие ещё и проводят постгарантийное обслуживание.

Команды профессиональных компаний — это не шабашники и не нанятые по случаю рабочие!

В нашей команде нет универсальных специалистов, каждый занимается своим делом и хорошо его знает. Над каждым объектом работает команда минимум из 5 человек: прораб, отделочник, сантехник, электрик, подсобник. Проверку после прораба проводят технический надзор и технический директор. Каждый работник проходит переаттестацию и обучение минимум раз в год, — озвучивают свой алгоритм работы в компании в NSDgroup.

Ещё один признак компании, которой можно доверять — наличие всего необходимого оборудования. И оно должно быть профессиональным! Это гарантия того, что на объектах не будет простоев из-за нехватки тех или иных технических средств, а значит проекты будут сданы в обозначенные сроки.

И вот ещё что… Выбирая компанию, не постесняйтесь запросить портфолио выполненных работ. «Убьёте двух зайцев»: и будущих партнёров проверите и, вполне возможно, почерпнёте идеи для себя.