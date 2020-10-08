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Тем временем, в Симферополе продолжается ямочный ремонт дорог. Рмонт пневмонабрызгом выполнен на площади в 280 метров квадратных на улицах Киевская, 60 лет Октября, Лермонтова и Парковая, - отметили в администрации крымской столицы.

Ремонт моста на ул. Толстого в Симферополе перенесен на ноябрь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:05 08.10.2020

Как и завершение работ на «как бы сделанном» мосту на ул. Гагарина.

В Симферополе ремонт моста на улице Толстого (анонсированный анонсированный ранее) откладывается на ноябрь. Как и «доведение до ума» моста на ул. Гагарина. Предварительная дата завершения ремонтных работ – 23 ноября.

Был вопрос поставки и установки ограждений. До конца месяца эти ограждения будут получены. До 23 ноября объекты будут полностью ограждены. Подрядчик взял на себя обязательства, осуществляем контроль, — отметил первый зам. главы администрации Симферополя Сергей Бажан.

Отмечается, что это «последний срок под гарантии городской администрации».

Тем временем, в Симферополе продолжается ямочный ремонт дорог.

Рмонт пневмонабрызгом выполнен на площади в 280 метров квадратных на улицах Киевская, 60 лет Октября, Лермонтова и Парковая, — отметили в администрации крымской столицы.

Тем временем, в Симферополе продолжается ямочный ремонт дорог. Рмонт пневмонабрызгом выполнен на площади в 280 метров квадратных на улицах Киевская, 60 лет Октября, Лермонтова и Парковая, - отметили в администрации крымской столицы.

 

Ремонт моста на ул. Толстого в Симферополе перенесен на ноябрь

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