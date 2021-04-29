Ремонт – не ремонт, стройка – не стройка без сухих цементных смесей

Цемент – один из самых известных, распространенных стройматериалов. Но, что интересно, в чистом виде ни в строительстве, ни при проведении ремонтных работ он почти не используется. В ходу – цементные смеси, отличающиеся по составу и пропорциям в зависимости от назначения.

Опытные мастера по старинке делают такие смеси самостоятельно (по принципу «одна лопата цемента – две песка…»). Сэкономит время и минимизирует возможность ошибки или применения ингредиентов низкого качества использование уже готовых сухих цементных смесей.

Такие цементные смеси обычно классифицируют по назначению:

для стяжки (черновые – с крупными фракциями, финишные – с мелким песком и пластификатором),

кладочные (как основной скрепляющий материал, в том числе и при монтажных работах, такую смесь еще называют пескобетоном),

шпаклевочные (аналогично выделяют стартовые и финишные смеси, бывают белого и серого цвета),

для гидроизоляции (в составе не только песок и цемент, но и латекс, или жидкое стекло).

штукатурные (немодифицированные – для работы с кирпичом и бетоном, это своего рода «грунтовка», модифицированные – для тонкослойной штукатурки),

плиточный клей (что бы там не говорила реклама, а 90-95% любого клея составляет именно цементно-песчаная смесь, в зависимости от добавок добавим классификацию для наружных или внутренних работ).

Универсальными характеристиками цементных смесей являются: процентное содержание цемента, прочность, устойчивость к различным температурам, влаге, адгезия (сцепление, склеивание), плотность и теплопроводность.

Важно, что при покупке уже готовых сухих цементных смей производитель гарантирует точность маркировки, состава и дозировки компонентов. Все это повышает качество строительных и ремонтных работ, а также влияет на скорость приготовления.

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