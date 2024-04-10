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Ремонт трассы «Симферополь – Красноперекопск − Граница с Херсонской областью» ведется по участкам
Фото: минтранс РК

Ремонт трассы «Симферополь – Красноперекопск − Граница с Херсонской областью» ведется по участкам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 12:46 10.04.2024

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым ведется ремонт участка дороги «Симферополь – Красноперекопск − Граница с Херсонской областью» протяженностью около 10 км (58+500 – 67+800 км). Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В настоящий момент дорожники закончили работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя и продолжают работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, — отметили в республиканском минтрансе.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 8 участков трассы «Симферополь – Красноперекопск − Граница с Херсонской областью» общей протяженностью более 63 км.

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