Ремонт трассы «Симферополь – Красноперекопск − Граница с Херсонской областью» ведется по участкам

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым ведется ремонт участка дороги «Симферополь – Красноперекопск − Граница с Херсонской областью» протяженностью около 10 км (58+500 – 67+800 км). Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В настоящий момент дорожники закончили работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя и продолжают работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, — отметили в республиканском минтрансе.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 8 участков трассы «Симферополь – Красноперекопск − Граница с Херсонской областью» общей протяженностью более 63 км.