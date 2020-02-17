Рентабельный бизнес — какой он?

Открытие своего первого бизнеса

Практически каждый гражданин России, хотя бы раз задумывался об открытие своего собственного дела. Довольно многих эта мысль отпугивала на корню, отсутствием стабильности и риском, ведь в этом случаи, привычная, пускай порой и маленькая, зарплата не будет поступать на карту, да и вообще не известно, будут ли хоть какие-то деньги. Что ж, можно точно утверждать, что эти люди сделали правильный выбор. Человеку, который не умеет рисковать, делать в предпринимательстве нечего. Вот только этот риск, должен быть оправдан и умерен. К примеру, у людей, подсевших на азартные игры, желание рисковать присутствует, даже чересчур, вот только оно, совершенно оторвано от реальности. У тех, кого мысль о предпринимательстве не отпугнула, в большинстве первый бизнес, оказался не удачным. Для одних эта неудача, стала точкой возврата, другие решили попробовать еще.

В чем же причина того, что для большинства первый бизнес, заканчивается крахом? В первую очередь это не правильное представление о предпринимательстве, многие думают, что при открытие своего дела им не придётся работать и пускают свой бизнес на самотек. Другие, просто не умеют реально считать, прогнозировать, анализировать. К примеру, есть ли смысл в сельской местности с низким прожиточным минимумом, открывать бутик дорогой одежды, где один наряд равняется трем средним зарплатам населения. А потом еще искренни удивляться, почему никто ничего не покупает.

Между тем, первый бизнес очень важен, он может стать толчком к дальнейшему развитию, ведь в случаи успеха вы получите не только деньги, но и бесценный опыт. Поэтому к выбору своего первого бизнеса, нужно подойти очень тщательно. Нужно подобрать ту сферу, которая пользуется спросом, и с которой вы со своим нулевым опытом в предпринимательстве сможете справиться.

Автомойки самообслуживания, как пример для идеального первого бизнеса

Автомойки самообслуживания — это та сфера, которая не требует специфичных знаний и умений. Заниматься этим бизнесом может каждый, в том числе и новичок в мире предпринимательства. Это бизнес, на который всегда есть спрос, ведь не могут же люди взять и отказаться от автомобилей.

Он не потребует от вас многоразовых денежных инвестиций, вложившись однажды, в дальнейшем вы будите только получать дивиденды. Здесь нет персонала, который может вас подвести и испортить репутацию. В тоже время он поможет вам набраться опыта ведения счетов, взаимодействие с налоговой и т.д. Единственное, о чем не стоит забывать, что это все-таки бизнес и подойти к нему стоит серьезно, а потому изготовку и установку автомойки следует доверить профессионалам https://proinug.com/wash/.

Не забывайте, что бизнес не любит дилетантов!