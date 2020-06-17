Репетиции парада Победы в Крыму проходят не только в столице

О репетиции парада Победы в крымской столице и перекрытии движения транспорта — ЗДЕСЬ. Напомним, военные парады 24 июня на территории полуострова состоятся в Симферополе, Керчи и Севастополе.

В городе-Герое Керчи прошла первая репетиция Парада, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В центре города военнослужащие отрабатывали парадные прохождения, чтобы уже 24 июня пройти строевым маршем.

В параде примут участие до 40 единиц военной техники.

Интересно, что командующие парадом приветствуют войска на машинах, номера которых — 1941 и 1945.

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) также провели тренировки демонстрационных пролетов, посвященных 75-летию Победы. Всего в тренировках пролёта было задействовано около 30 единиц самолетов Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3, которые совершают полет в диапазоне высот от 200 до 600 м над землей. В воздушном строю также будут задействованы истребители Су-27 и Су-30, вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Всего на территории ЮВО 24 июня будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Фото: KERCH.COM.RU и пресс-служба ЮВО.