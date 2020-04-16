Реплика по смертям от COVID-19: это никакая не пневмония

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в случае с COVID-19 имеют дело именно с пневмонией. Его слова в четверг, 16 апреля, приводит Общественная служба новостей .

Это никакая не пневмония… Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов, — заявил врач.

Как пояснил Эдигер, пневмонию вызывает микробный или микробно-вирусный возбудитель. При этом процесс воспаления достаточно ограничен по времени и редко приводит к летальному исходу. В то же время у инфицированных коронавирусом наблюдается общее поражение стенок сосудов и клеток крови, и легкие не являются «мишенью номер один».

Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте, — уточнил патологоанатом.

Он также напомнил о выводах исследователей из Китая, которые установили, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у больного формируется гипоксический синдром.

О странностях болезни рассказал и проживающий в Италии журналист издания «Спорт-Экспресс» Георгий Кудинов, заразившийся там коронавирусом и благополучно перенесший заболевание.

Кудинов рассказал, что все началось с появления у него характерных симптомов — высокой температуры и сильного сухого кашля. Он обратился в больницу, и обследование показало, что у него коронавирус. Кудинову назначили прием лекарств и поместили из приемного отделения в инфекционное. По его словам, именно в тот у него неожиданно пропал жар и «звериный» кашель, которые он наблюдал последние 10 дней.

Будто кто-то нажал на какую-то кнопку, ушли и температура, и кашель, добивавший меня несколько дней, — приводит издание слова Кудинова.

Также журналист привел еще один «парадокс». После того, как у него окончательно пропал и кашель, ему сделали рентген, который показал двустороннюю пневмонию. Кудинов, по его словам, сильно удивился этому. Судя по пропавшим симптомам, болезнь отступила, а результаты исследования почему-то хуже тех, что были еще в приемном покое. Врачи объяснили это тем, что негативные процессы в организме могут проявляются на снимках с задержкой.

Быстрый повторный анализ показал, что все обошлось, но болезнь эта в целом крайне неприятная: таит в себе всякие «сюрпризы», которые не добавляют спокойствия, — рассказал журналист.

Тем не менее, отметил он, у этой болезни «много странностей», у зараженного «идет постоянная «болтанка»; даже после выздоровления возможны осложнения.