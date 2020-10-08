Решат ли проблему водоснабжения Крыма деньги. Правительство РФ выделяет почти 6 млрд. рублей

Правительство РФ выделит 5 млрд. 870 млн. рублей на решение проблем водоснабжения Крыма. Об этом сообщил в четверг на заседании Кабина Премьер-министр Михаил Мишустин.
Сегодня на заседании Правительства выделим Республике Крым и городу Севастополю почти 5 млрд. рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 млн. рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин, — сказал Мишустин.
Накануне Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Минэкономразвития России совместно с другими органами власти разработали проект плана водоснабжения Крыма.
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