Решат ли проблему водоснабжения Крыма деньги. Правительство РФ выделяет почти 6 млрд. рублей

Правительство РФ выделит 5 млрд. 870 млн. рублей на решение проблем водоснабжения Крыма. Об этом сообщил в четверг на заседании Кабина Премьер-министр Михаил Мишустин.

Сегодня на заседании Правительства выделим Республике Крым и городу Севастополю почти 5 млрд. рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 млн. рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин, — сказал Мишустин.