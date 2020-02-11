Республика Крым — в лидерах среди регионов ЮФО по темпам роста депозитного портфеля

Депозитный портфель в Республике Крым растет более высокими темпами по сравнению с показателем в среднем по Российской Федерации и Южному федеральному округу. Объём привлеченных банками на территории республики средств на 1 января 2020 года составил 207 млрд рублей, увеличившись за год на 17,6% или почти на 31 млрд рублей. Для сравнения, прирост аналогичного показателя по России за год составил 5,7%, а по ЮФО – 7,3%.

Половина привлеченных средств приходится на вклады физических лиц – за год общий объем вырос на 15,7%. Это выше годового показателя в среднем по стране (+7,3%) и по ЮФО (+7,9%). По итогам 2019 года Республика Крым занимает второе место по темпам роста вкладов граждан, уступая только Севастополю среди регионов Южного федерального округа. Положительная динамика в регионе обусловлена увеличением вкладов в рублях – на 16,3%. В общем объеме депозитов населения республики они составляют большую часть – это 97,3%, — озвучивают статистику в пресс-службе Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России.

Депозиты юридических лиц составили около 17 млрд рублей, а средства индивидуальных предпринимателей – 6,4 млрд рублей, что почти в 3 и 1,5 раза соответственно больше, чем в прошлом году.