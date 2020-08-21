Республика Крым за первое полугодие 2020 года экспортировала сельхозпродукции на 8,9 млн долларов США. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его словам, это более 170% планового показателя. По итогам 2020 года в соответствии с паспортом регионального проекта «Экспорт продукции АПК» Республика Крым должна экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на 6,3 млн. долларов.

По предварительным итогам первого полугодия 2020 года, с учетом данных по странам ЕАЭС, Республика Крым поставила на внешние рынки продукции АПК общей стоимостью 8,9 млн. долларов США. Это на 0,6 млн. долларов или на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также акцентировал внимание на том, что ведущим покупателем крымской сельхозпродукции в 2020 году является Украина, импортировавшая наше продовольствие на сумму 5,7 млн. долларов.

На втором месте – Китай с показателем 1,6 млн. долларов. Кстати, в этом году в эту страну экспорт продукции АПК увеличился в 13,5 раз, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, на третьем – Казахстан, объем поставок в который составил 0,5 млн. долларов, — уточнил Рюмшин.

Вице-премьер акцентировал внимание на том, что лидирующей торговой позицией Республики Крым являются: мясо птицы – более 50% от общего объема экспорта, крепкие спиртные напитки с долей в 15% и вина виноградного с долей в 8%.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.