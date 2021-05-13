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Республиканское министерство курортов и туризма проверило готовность пляжей Большой Алушты

Республиканское министерство курортов и туризма проверило готовность пляжей Большой Алушты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Пляжи Крыма 20:53 13.05.2021

В ходе выезда проверено 42 пляжа.

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторинг крымских пляжей. В ходе выезда в городской округ Алушта сотрудниками ведомства было проверено 42 пляжа самой Алушты, а также поселка Партенит, сел Малореченское и Рыбачье.

Большинством пользователей пляжей устранены нарушения, выявленные при предыдущем осмотре пляжей —  подсыпка пляжа, окрашивание объектов благоустройства, бун и подпорных стен, работы по демонтажу металлических конструкций и проведена санитарная уборка пляжных территорий. Сотрудниками министерства проведена работа с пользователями пляжей с целью ускорения подготовительных работ на пляжах к 1 июня, — отметили в минкурортов РК.

Тем не менее по итогам выезда было составлено 10 административных протоколов за отсутствие технической готовности пляжей в срок к 1 мая, что установлено Распоряжением Совета министров РК «О мероприятиях по подготовке и проведению в Республике Крым курортного сезона 2021 года».

Мониторинг будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

Республиканское министерство курортов и туризма проверило готовность пляжей Большой Алушты

Фото: пресс-служба минкурортов РК.

Республиканское министерство курортов и туризма проверило готовность пляжей Большой Алушты

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