Ресторан в офисе, на дому, на событии и даже в чистом поле… Кейтеринг, который решает любые задачи

В хорошие времена мы живём! Право выбора нас буквально преследует. И даже в том, что касается развлечений, связанных с достаточно сложной сферой общепита.

Что имеем ввиду? Да то, что сегодня можно выбирать: вы идёте в ресторан или ресторан… едет к вам — https://dom-catering.com.ua. Не ошибаетесь и не ослышались: едет к вам со столами, поварами, официантами, администраторами и, разумеется, едой. Причём не «в судочках-контейнерах», а со всей полагающейся ресторану красотой: с посудой, сервировкой, скатертями, барными премудростями и т.д. Что за чудо такое? Это — кейтеринг!

Кейтерингом называют выездное ресторанное обслуживание. Кейтеринговые компании специализируются на обслуживании выездных мероприятий разного формата, но обязательной составляющей всех этих мероприятий является организация питания. Основная услуга, которую предоставляет ресторан выездного обслуживания – это приготовление и подача пищи на выезде или доставка готовых блюд к месту проведения мероприятия, — поясняют специалисты компании «Дом кейтеринга».

И уж поверьте — мастера кейтеринга готовы организовать действительно любое мероприятие. Как официальное: таким образом в деловом мире принято сопровождать бизнес-события вроде конференций, съездов, семинаров и т.д. Так и из разряда светских, но «без галстуков», дружеских-семейных, как-то барбекю в День рождения, свадебных с трёхэтажным тортом, девичников-мальчишников, коктейльных и пивных вечеринок…

Масштабы? А они могут быть любыми: от «романтики», когда за столом будут только двое, до шумных застолий с числом гостей под три тысячи человек.

Кейтеринг — как это работает?

У любого дела, разумеется, есть изнанка. Организационная часть, которую, как правило, заказчики не видят. Но от неё напрямую зависит конечный результат и успех мероприятия как таковой. Кейтеринг без такой рутины также не обходится. Особенность такова: профессиональные компании, специализирующиеся на этом направлении общепита, берут на себя буквально все процессы, которые касается работы ресторана на выезде.

От составления меню, подбора персонала, оформления площадки, предоставления посуды и текстиля, до уборки после мероприятия, — отмечают в «Доме кейтеринга».

Виды кейтеринга

Можно выделить несколько самых востребованных видов кейтеринга:

фуршеты. Гости не сидят, а стоят. Выбор напитков и блюд — свободный. Меню, как правило, состоит из лёгких закусок: канапе, тарталеток, пирожных.

Гости не сидят, а стоят. Выбор напитков и блюд — свободный. Меню, как правило, состоит из лёгких закусок: канапе, тарталеток, пирожных. кофе-брейк. Весьма популярная форма кейтеринга, ориентированная на семинары, конференции, форумов. Главная задача — предоставить гостям всё необходимое для самообслуживания: от продуктов (кофе, чай, печенье, конфеты, другие закуски) до посуды (чашки, тарелки, ложки и т.д.).

Весьма популярная форма кейтеринга, ориентированная на семинары, конференции, форумов. Главная задача — предоставить гостям всё необходимое для самообслуживания: от продуктов (кофе, чай, печенье, конфеты, другие закуски) до посуды (чашки, тарелки, ложки и т.д.). банкеты. Они могут быть самыми разнообразными: от ВИП до небольших дружеских застолий. Но чаще всего это торжественные мероприятия, с красиво сервированными столами, богатым меню, обслуживающим персоналом.

Они могут быть самыми разнообразными: от ВИП до небольших дружеских застолий. Но чаще всего это торжественные мероприятия, с красиво сервированными столами, богатым меню, обслуживающим персоналом. барбекю. Другими словами — пикники. Выездные мероприятия на природу, за город. С соответствующим «походным» меню, сервировкой и мебелью.

Насколько богатым может быть меню выездного ресторана?

При условии, что мероприятие обслуживает профессиональная команда, то ассортимент блюд в общем-то не ограничен. Горячее, второе, десерты, фрукты, выездной бар… Обслуживая события, специалисты задействуют специальное оборудование и технику — в том числе, к слову, рефрижераторы — которые позволяют «оперировать» любыми продуктами без потери их качества. От традиционных до экзотики.

Именно поэтому, кстати, сотрудничать стоит только с компаниями с репутацией, гарантирующими результат опытом работы.

Ещё один весомый повод в пользу исключительно такого партнёрства — персонал. Службы кейтеринга, за плечами которых сотни мероприятий, отвечают за своих сотрудников (от состояния здоровья до умений-навыков) и качество их деятельности. А это, согласитесь, важный момент. Тем более, когда речь идёт об организации мероприятий, связанных с событиями высокого уровня.