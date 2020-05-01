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Фото: Вести

Режим повышенной готовности в Севастополе может быть продлён до… осени

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:22 01.05.2020

Режим повышенной готовности в Севастополе может быть продлён до осени текущего года, несмотря на постепенное снятие отдельных ограничений. Об этом в эфире «СТВ» рассказал врио губернатора города Михаил Развожаев.

Трудно осознать, но это несколько месяцев, возможно, до осени, придётся жить в таком режиме – режиме не абсолютной самоизоляции, но повышенной готовности и постепенного выхода (из него) наших учреждений, частного сектора, торговли – не только той, которая сейчас разрешена, — цитирует чиновника «Новый Севастополь».

Глава города добавил, что, в частности, на это время в торговых залах могут быть установлены счётчики посетителей, которые помогали бы ограничивать одновременное нахождение большого скопления людей.

В настоящее время режим повышенной готовности в Севастополе действует до конца мая.

Режим повышенной готовности в Севастополе может быть продлён до... осени

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