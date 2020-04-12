Режим «самоизоляции» — самое время начать масштабные дорожные работы по всему Крыму

Дорожников призвали повторить «подвиг Стаханова».
Глава РК Сергей Аксёнов потребовал развернуть масштабные дорожные работы по всему Крыму. Из-за ограничительных мер по коронавирусу, ежима «самоизоляции», по его словам, сейчас сложились оптимальные условия для их работы.
Дорожников на этой неделе вывести на работы. Сейчас просто уникальное время с точки зрения дорожных работ – машин нет. Значит работу нужно вести круглые сутки. Режим самоизоляции нужно использовать по максимуму, чтобы граждане, когда из карантина выйдут, не узнали, где они живут, – сказал Аксёнов.
Контракты, по словам главы Крыма, будут заключены завтра. За ходом выполнения работ он пообещал следить лично. Деньги – есть.
По дорогам из 17 млрд., 6,8 млрд. – подтверждены: 1 млрд. на проектирование, остальное – на работы. Сейчас выходите на ремонт улично-дорожной сети в городах: Симферополь, Керчь, Ялта, Евпатория. В районах могут выйти с мая и июня. Должны все повесить у себя в офисе листок «Подвиг Стаханова» и ориентироваться на результат. Всем за пример брать – по тем же стопам, — отметил Глава Республики.