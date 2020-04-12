Режим «самоизоляции» — самое время начать масштабные дорожные работы по всему Крыму

Дорожников призвали повторить «подвиг Стаханова».

Глава РК Сергей Аксёнов потребовал развернуть масштабные дорожные работы по всему Крыму. Из-за ограничительных мер по коронавирусу, ежима «самоизоляции», по его словам, сейчас сложились оптимальные условия для их работы.

Дорожников на этой неделе вывести на работы. Сейчас просто уникальное время с точки зрения дорожных работ – машин нет. Значит работу нужно вести круглые сутки. Режим самоизоляции нужно использовать по максимуму, чтобы граждане, когда из карантина выйдут, не узнали, где они живут, – сказал Аксёнов.

Контракты, по словам главы Крыма, будут заключены завтра. За ходом выполнения работ он пообещал следить лично. Деньги – есть.