Режим «самоизоляции» в Крыму снимется с понедельника. А штрафы?

Режим «самоизоляции» в Крыму снимается с 18 мая. Но число патрулей на улицах не уменьшится. Они усилят контроль за соблюдением гражданами масочного режима в общественных местах.

С завтрашнего дня с учетом снятия ряда ограничений мы сместим вектор нашей работы. В первую очередь – на контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, там, где это предписано. Контролем за соблюдением режима самоизоляции лицами в возрасте старше 65 лет, – рассказал в ходе воскресного оперативного штаба заместитель начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Кроме того, продолжится работа по контролю за соблюдением режима самоизоляции лицами, в отношении которых вынесены постановления Роспотребнадзора, ограничению беспричинного въезда транспортных средств по Крымскому мосту.

К слову, штрафовать нарушителей «самоизоляции» будут «до последнего». Так, за минувшие сутки составлено 126 админпротоколов. А вот с понедельника штрафы, если и будут, то единичные.

С учетом того, что режим самоизоляции мы сняли, штрафов с завтрашнего дня практически не будет, потому что рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Штрафовать не будут. Но беседовать со всеми индивидуально. Пояснять, что нужно находиться по домам. Как угодно уговаривать находиться по домам, – поставил точку в вопросе штрафов Глава Крыма Сергей Аксёнов.