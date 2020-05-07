Режим «самоизоляции» в Москве продлили до 31 мая. Крым последует примеру?

В Москве продлили режим «самоизоляции» до 31 мая. Все закрытые сейчас в Москве предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта не будут работать до 31 мая, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года, — написал мэр в своем блоге .

Он отметил, что открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока рано.

На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам, — предупредил Собянин.

Годовые оценки школьникам за 2019/20 учебный год выставят не позднее 15 мая. С 18 до 31 мая для школьников с первого по восьмой, а также десятых классов, дистанционное обучение пройдет в режиме свободного посещения (консультаций) для повторения ранее пройденного. Домашних заданий и оценок не будет.

Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают учиться дистанционно до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов сообщат дополнительно после решения Минпросвещения России.

В Крыму, напомним, анонсируют, с одной стороны, «послабления» бизнесу и предприятиям до 18 мая, с другой стороны, введение обязательного масочного режима с 12 мая. О снятии режима «повышенной готовности» речи не идет, однако, судя по осторожным высказываниям о «никаких» перспективах курортного сезона Главы РК Сергея Аксёнова, вероятно, что конца мая режим «самоизоляции» в Крыму будет сохранен. И… не факт, что не будет продлен на июнь.