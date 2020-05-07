Какие сферы бизнеса «разрешат» в Крыму с 18 мая

Как мы уже сообщали, очередные «послабления» в Крыму (для бизнеса, предприятий, сфер деятельности) будут введены не с 12, а с 18 мая.

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сегодня сообщил о том, что будет разрешена работа:

— по производству табачных и текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи,

— обработка древесины, производство изделий из дерева и пробки,

— производство изделий из соломки и материалов для плетения,

— производство бумаги и бумажных изделий, химических веществ и химических продуктов, лекарственных средств и материалов применяемых в медицинских целях,

— производство резиновых и пластмассовых изделий,

— металлургическое производство, металлических готовых изделий, кроме машин и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования,

— производство мебели и прочих готовых изделий,

— строительство зданий, включая капитальный ремонт,

— оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и их ремонт,

— оптовая и розничная торговля всеми видами товаров, в том числе одеждой и обувью,

— деятельность водного транспорта,

— разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги,

— операции с недвижимым имуществом,

— деятельность в области права и бухгалтерского учёта,

— деятельность головных офисов консультирования по вопросам управления,

— деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа,

— работа проектных институтов, научные исследования и разработки, профессиональная, научная и техническая деятельность,

— деятельность в области дизайна, фотографии, письменный и устный перевод,

— аренда и лизинг,

— деятельность по трудоустройству и подбору персонала,

— деятельность по обеспечению безопасности и проведения расследований,

— деятельность в области художественного творчества, осуществляемого индивидуально,

— деятельность, связанная с тренировочным процессом и оздоровление на открытом воздухе членов сборных команд Республики Крым и Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше,

— деятельность общественных организаций,

— деятельность по предоставлению прочих персональных услуг за исключением деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг: саун, соляриев, салонов для снижение веса и похудения.

Механизм «рестарта», отметил глава республиканского Совмина, тот же:

А именно, через подачу уведомления, с соблюдением правил поведения в режиме повышенной готовности и строгого соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора.

С этими самыми выполнениями санитарных норм… в Крыму проблемы.

Юрий Гоцанюк проинформировал о том, что проверено 10 197 субъектов предпринимательской деятельности, из которых 5 154 на территории муниципальных образований и 5 043 в городских округах.

При этом общее количество выявленных нарушений составило 266, из них 113 нарушений в муниципальных образованиях и 153 – в городских округах. В отношении тех хозяйствующих субъектов, по которым выявлены нарушения, материалы будут направлены в Роспотребнадзор. Большинство нарушений связаны с не проведением дезинфекционной обработки, отсутствием средств индивидуальной защиты, не проведением термометрии, — рассказал премьер.

Еще о нарушениях. По словам председателя Правительства Крыма, Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым в ходе рейдов по особо охраняемым природным территориям и заповедникам проведено 68 профилактических бесед с нарушителями режима, установлено шесть фактов нарушения режима, составлено два протокола и возбуждено четыре административных производства.