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Режим «самоизоляции» в Севастополе продлят до 26 апреля
Скрин: Вести-Севастополь

Режим «самоизоляции» в Севастополе продлят до 26 апреля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:21 16.04.2020

С возможностью дальнейшего продления.

В Севастополе будет продлен режим обязательной самоизоляции еще на неделю – до 26 апреля. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, очевидно, он будет продлен еще на одну неделю. Завтра такое решение нужно будет принимать, — сказал чиновник.

Свою роль в этом решении сыграли 4 новых случая COVID-19 в Севастополе.

Ситуация достаточно тревожная, сейчас подтвержденных случаев 12, но в ближайшее время их будет больше. Поэтому необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, — отметил Развожаев.

По его словам, главная задача сейчас – не допустить новой завозной инфекции в Севастополе. Поэтому блокпосты на въезде в город власти снимать не собираются, а вот патрулей на улицах прибавится.

Режим «самоизоляции» в Севастополе продлят до 26 апреля

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