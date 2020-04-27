Режим «самоизоляции» в стране будут снимать постепенно после 12 мая

Если не сорвемся на «маевки».

Уже сейчас можно спрогнозировать, что вынужденные «коронавирусные выходные» в стране продлятся до середины мая. Вот и глава Роспотребнадзора Анна Попва заявила, что режим «самоизоляции» постепенно можно снимать только после 12 мая. Она напомнила, что россияне провели в режиме самоизоляции месяц — это два инкубационных периода коронавируса.

И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила вначале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки — закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима самоизоляции, — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

В то же время она подчеркнула, что для того, чтобы начать снимать ограничения, все-таки нужно до половины мая оставаться дома. Она отметила, что пока число заболевших не снижается, но и не растет быстрыми темпами.

Взрыва у нас нет, это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и сегодня мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли. Мы должны эти праздничные дни провести дома, — считает Анна Попова.

С главой Роспотребнадзора согласны (на расстоянии большое видится, как известно, лучше) ученые из сингапурского университета технологий и дизайна. Они спрогнозировали, что пандемия коронавируса в России завершится к мая (а на все 100: — в июлю). Результаты исследований опубликованы на сайте университета.

Специалисты предполагают, что 97% случаев заражений в России будут выявлены к 20 мая, 99% — к 28 мая. 100% инфицированных будут обнаружены к 20 июля, что будет означать завершение пандемии в стране.