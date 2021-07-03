Резиновые шарики для очистки сит. Где применяются, как выбрать

Резиновые шарики для очистки сит — продукция специфическая, но для определённых сфер бизнеса незаменимая. В частности, речь идёт о строительной области, сельском хозяйстве и зерноперерабатывающей промышленности. Так, мукомолы соврать не дадут: их вечная головная боль — сеточная поверхность вибросит, рассевов, сепараторов, грохотов и ситовеечных машин при интенсивном использовании перманентно загрязняются сором и остатками зернового материала. Очищать их необходимо постоянно, в противном случае конечная продукция производства будет ненадлежащего качества, количество просеиваемого продукта уменьшена, темп процесса снижен. Плюс: своевременная очистка — гарантия того, что техника не будет изношена преждевременно.

Так вот, на данный момент именно резиновые шарики (они активно заменяют скребки и щётки, которые «травмируют» зерно) специалисты считают максимально эффективным решением выше указанной проблемы.

Суть «работы» резиновых шариков для сит элементарна — они воздействуют на сетчатую поверхность с нижней стороны поддона. Оказываемое ими давление настолько сильно, что налипшие на сетку частицы интенсивно высвобождаются. Их используют как на малых, так и на больших предприятиях. По той простой причине, что подобрать соответствующие можно практически под любой «шаг» сетчатой поверхности сит: диаметр изделия может быть от 16 до 55мм.

Что касается материала, из которых шарики для сит производят, то это:

Natural Rubber (натуральная резина);

Neoprene (неопрен);

Polyurethane Rubber (полиуретан).

При этом — важный момент: если шарики будут использоваться в пищевой промышленности, то они должны быть изготовлены из «пищевой» резины!

Впрочем, не всё так просто — результат процессов очистки напрямую зависит от качества шариков: они ДОЛЖНЫ быть специализированными! Использование продукции, предназначенной для других целей (например, резиновые пульки для пневматического оружия) недопустимо — однозначно приведёт к порче как продукции, так и техники.

Рекомендация здесь проста — приобретать товар у поставщиков, «заточенных» на продажу изделий определённого назначения. При необходимости такие специалисты смогут и подсказать, какие именно шарики — по диаметру или материалу изготовления — подойдут в каждом конкретном случае.

Ещё один совет: не стоит «гнаться за дешевизной», сотрудничая с производителями, не имеющими сертификатов на продукцию, а стало быть не гарантирующими её качество. Да, стоимость такого товара будет однозначно ниже, однако, скорее всего, ситуации, когда «скупой платит дважды», избежать вряд ли удастся.