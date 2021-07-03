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Резиновые шарики для очистки сит. Где применяются, как выбрать

Резиновые шарики для очистки сит. Где применяются, как выбрать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:19 03.07.2021

Резиновые шарики для очистки сит — продукция специфическая, но для определённых сфер бизнеса незаменимая. В частности, речь идёт о строительной области, сельском хозяйстве и зерноперерабатывающей промышленности. Так, мукомолы соврать не дадут: их вечная головная боль — сеточная поверхность вибросит, рассевов, сепараторов, грохотов и ситовеечных машин при интенсивном использовании перманентно загрязняются сором и остатками зернового материала. Очищать их необходимо постоянно, в противном случае конечная продукция производства будет ненадлежащего качества, количество просеиваемого продукта уменьшена, темп процесса снижен. Плюс: своевременная очистка — гарантия того, что техника не будет изношена преждевременно.

Так вот, на данный момент именно резиновые шарики (они активно заменяют скребки и щётки, которые «травмируют» зерно) специалисты считают максимально эффективным решением выше указанной проблемы.

Суть «работы» резиновых шариков для сит элементарна — они воздействуют на сетчатую поверхность с нижней стороны поддона. Оказываемое ими давление настолько сильно, что налипшие на сетку частицы интенсивно высвобождаются. Их используют как на малых, так и на больших предприятиях. По той простой причине, что подобрать соответствующие можно практически под любой «шаг» сетчатой поверхности сит: диаметр изделия может быть от 16 до 55мм.

Что касается материала, из которых шарики для сит производят, то это:

  • Natural Rubber (натуральная резина);
  • Neoprene (неопрен);
  • Polyurethane Rubber (полиуретан).

При этом — важный момент: если шарики будут использоваться в пищевой промышленности, то они должны быть изготовлены из «пищевой» резины!

Впрочем, не всё так просто — результат процессов очистки напрямую зависит от качества шариков: они ДОЛЖНЫ быть специализированными! Использование продукции, предназначенной для других целей (например, резиновые пульки для пневматического оружия) недопустимо — однозначно приведёт к порче как продукции, так и техники.

Рекомендация здесь проста — приобретать товар у поставщиков, «заточенных» на продажу изделий определённого назначения. При необходимости такие специалисты смогут и подсказать, какие именно шарики — по диаметру или материалу изготовления — подойдут в каждом конкретном случае.

Ещё один совет: не стоит «гнаться за дешевизной», сотрудничая с производителями, не имеющими сертификатов на продукцию, а стало быть не гарантирующими её качество. Да, стоимость такого товара будет однозначно ниже, однако, скорее всего, ситуации, когда «скупой платит дважды», избежать вряд ли удастся.

Резиновые шарики для очистки сит. Где применяются, как выбрать

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