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Результаты работы платформы «За Бизнес.РФ» обсудили на заседании наблюдательного совета

Результаты работы платформы «За Бизнес.РФ» обсудили на заседании наблюдательного совета

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 23.12.2020

22 декабря на заседании Наблюдательного совета платформы «ЗаБизнес.рф» подвели итоги первого года работы. Обсуждалась текущая ситуация в сфере оказания неправомерного силового и административного давления на предпринимателей. Участие в мероприятии приняли члены Наблюдательного совета платформы, представители деловых объединений. Первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов назвал главным результатом работы платформы создание канала связи бизнеса с правоохранителями.

Я хотел сказать, что главное, что было создано за этот год, — был создан этот канал, — отметил первый вице-премьер.

Результаты работы платформы «За Бизнес.РФ» обсудили на заседании наблюдательного совета

По словам Андрея Белоусова, в следующем году необходимо усилить работу по информированию предпринимателей о функциях платформы «ЗаБизнес.рф». К этой работе следует подключить регионы и деловые объединения страны, а также укреплять связи с омбудсменом.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что за год работы платформы создан эффективный механизм обжалований действий правоохранительных органов в отношении предпринимателей. Сформированы новые стандарты работы органов власти с обращениями бизнеса. Кроме того, снижено силовое давление на бизнес в регионах посредством обращения заявителей в центральные аппараты правоохранительных органов.

Результаты работы платформы «За Бизнес.РФ» обсудили на заседании наблюдательного совета

Генеральный директор платформы «ЗаБизнес.рф» Элина Сидоренко отметила, что по состоянию на 18 декабря 2020 года на платформе для работы с обращениями предпринимателей зарегистрировалось 2324 пользователя из 75 субъектов РФ. Всего поступило 3383 обращения,  в основном в адрес МВД.

Чаще всего предприниматели жаловались на нарушения при возбуждении уголовного дела, необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб, фальсификацию доказательств по делу, необоснованное проведение либо проведение с нарушениями закона оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий и нарушение процессуальных сроков.

Наибольшее количество обращений о фактах силового давления на предпринимателей поступило из Москвы. Далее следуют Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Ставропольский край и Ростовская область, — рассказала Элина Сидоренко.

По ее словам, были случаи, когда вопросы рассматривались региональным органом, а не центральным аппаратом. Необходимо полностью исключить это в дальнейшем, а по всем сохранявшимся в этом году кейсам провести их детальный анализ. Элина Сидоренко также сообщила о планах по функциональной доработке сервиса.

Результаты работы платформы «За Бизнес.РФ» обсудили на заседании наблюдательного совета

Президент ТПП РФ Сергей Катырин также отметил важность появления обратной связи между правоохранительными органами и предпринимателями. Кроме того, по его словам, платформе удалось многое сделать «в отношении просветительства наших предпринимателей».

По его мнению, российские власти ужесточат оценку выполнения показателей Корпорацией МСП в рамках реформы институтов развития.

Я очень надеюсь, что корпорация продолжит свою работу в том ключе, в каком она работала — для поддержки малого и среднего бизнеса. Но, естественно, будут меняться KPI, предъявляться более жесткие требования к выполнению показателей в связи с тем, что идет реформирование всех институтов развития. И этот институт, я полагаю, не минует чаша сия. Скорее всего, будут более жесткие оценки результатов работы корпорации, — отметил Катырин.

Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что при работе на платформе необходимо пресечь переходы хозяйственных споров  в уголовно-процессуальные.

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Виталий Шулика в своем выступлении выразил надежду на то, что цифровая платформа «ЗаБизнес.рф» не станет для бизнесменов инструментом сведения счетов с бизнес-партнерами.

Благодаря платформе мы получили обратную связь, потому что каждое десятое сообщение (рассмотренное МВД) подтвердилось. Мы провели анализ, оцениваем действия конкретных сотрудников. К сожалению, мы видим тенденцию, когда поступают обращения к нам с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении своих контрагентов. Не хотелось бы вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов. Не хотелось бы, чтобы платформа стала инструментом давления на своих партнеров, – заявил Виталий Шулика.

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман сообщил, что «большинство обращений (бизнесменов) касается следствия и доследственных проверок».

Когда речь идет о следствии, это связано с необходимостью изучения уголовных дел, — сказал он.

Буксман отметил, что «прокуроры давно, можно сказать, исторически занимаются темой защиты прав бизнеса». Благодаря платформе ЗаБизнес, «даже в отсутствии каких-то дополнительных процессуальных полномочий, исключительно через убеждение, через общественное внимание, нам удается решать больше вопросов в интересах защиты бизнеса», — сказал первый замгенпрокурора.

В заседании Наблюдательного совета также приняли участие заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов и другие.

Результаты работы платформы «За Бизнес.РФ» обсудили на заседании наблюдательного совета

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