Результаты работы платформы «За Бизнес.РФ» обсудили на заседании наблюдательного совета

22 декабря на заседании Наблюдательного совета платформы «ЗаБизнес.рф» подвели итоги первого года работы. Обсуждалась текущая ситуация в сфере оказания неправомерного силового и административного давления на предпринимателей. Участие в мероприятии приняли члены Наблюдательного совета платформы, представители деловых объединений. Первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов назвал главным результатом работы платформы создание канала связи бизнеса с правоохранителями.

Я хотел сказать, что главное, что было создано за этот год, — был создан этот канал, — отметил первый вице-премьер.

По словам Андрея Белоусова, в следующем году необходимо усилить работу по информированию предпринимателей о функциях платформы «ЗаБизнес.рф». К этой работе следует подключить регионы и деловые объединения страны, а также укреплять связи с омбудсменом.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что за год работы платформы создан эффективный механизм обжалований действий правоохранительных органов в отношении предпринимателей. Сформированы новые стандарты работы органов власти с обращениями бизнеса. Кроме того, снижено силовое давление на бизнес в регионах посредством обращения заявителей в центральные аппараты правоохранительных органов.

Генеральный директор платформы «ЗаБизнес.рф» Элина Сидоренко отметила, что по состоянию на 18 декабря 2020 года на платформе для работы с обращениями предпринимателей зарегистрировалось 2324 пользователя из 75 субъектов РФ. Всего поступило 3383 обращения, в основном в адрес МВД.

Чаще всего предприниматели жаловались на нарушения при возбуждении уголовного дела, необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб, фальсификацию доказательств по делу, необоснованное проведение либо проведение с нарушениями закона оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий и нарушение процессуальных сроков.

Наибольшее количество обращений о фактах силового давления на предпринимателей поступило из Москвы. Далее следуют Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Ставропольский край и Ростовская область, — рассказала Элина Сидоренко.

По ее словам, были случаи, когда вопросы рассматривались региональным органом, а не центральным аппаратом. Необходимо полностью исключить это в дальнейшем, а по всем сохранявшимся в этом году кейсам провести их детальный анализ. Элина Сидоренко также сообщила о планах по функциональной доработке сервиса.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин также отметил важность появления обратной связи между правоохранительными органами и предпринимателями. Кроме того, по его словам, платформе удалось многое сделать «в отношении просветительства наших предпринимателей».

По его мнению, российские власти ужесточат оценку выполнения показателей Корпорацией МСП в рамках реформы институтов развития.

Я очень надеюсь, что корпорация продолжит свою работу в том ключе, в каком она работала — для поддержки малого и среднего бизнеса. Но, естественно, будут меняться KPI, предъявляться более жесткие требования к выполнению показателей в связи с тем, что идет реформирование всех институтов развития. И этот институт, я полагаю, не минует чаша сия. Скорее всего, будут более жесткие оценки результатов работы корпорации, — отметил Катырин.

Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что при работе на платформе необходимо пресечь переходы хозяйственных споров в уголовно-процессуальные.

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Виталий Шулика в своем выступлении выразил надежду на то, что цифровая платформа «ЗаБизнес.рф» не станет для бизнесменов инструментом сведения счетов с бизнес-партнерами.

Благодаря платформе мы получили обратную связь, потому что каждое десятое сообщение (рассмотренное МВД) подтвердилось. Мы провели анализ, оцениваем действия конкретных сотрудников. К сожалению, мы видим тенденцию, когда поступают обращения к нам с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении своих контрагентов. Не хотелось бы вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов. Не хотелось бы, чтобы платформа стала инструментом давления на своих партнеров, – заявил Виталий Шулика.

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман сообщил, что «большинство обращений (бизнесменов) касается следствия и доследственных проверок».

Когда речь идет о следствии, это связано с необходимостью изучения уголовных дел, — сказал он.

Буксман отметил, что «прокуроры давно, можно сказать, исторически занимаются темой защиты прав бизнеса». Благодаря платформе ЗаБизнес, «даже в отсутствии каких-то дополнительных процессуальных полномочий, исключительно через убеждение, через общественное внимание, нам удается решать больше вопросов в интересах защиты бизнеса», — сказал первый замгенпрокурора.

В заседании Наблюдательного совета также приняли участие заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов и другие.