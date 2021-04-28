Рискнёте? Где в Севастополе можно написать «Диктант Победы»?

29 апреля 2021 года во всей стране пройдет международная патриотическая акция «Диктант Победы».

В Севастополе для проведения диктанта организованы 72 площадки. Традиционно написать диктант можно будет как очно, так и онлайн на сайте – диктантпобеды.рф. Акция начнется в 14:00. За 45 минут участникам акции предстоит выполнить 25 заданий. Часть вопросов будет посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Принять участие в написании диктанта может любой желающий вне зависимости от возраста, образования и гражданства. Для этого необходимо обратиться на ближайшую площадку проведения акции и зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении «Диктант Победы», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе в акции примут участие 29 школ, восемь колледжей и техникумов, два вуза, три музея – Музей героической обороны и освобождения Севастополя, Херсонес Таврический и Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея»; два училища – Черноморское высшее военно-морское училище им П.С. Нахимова и филиал Нахимовского военно-морского училища; 22 воинские части Вооруженных сил РФ, а также войска Национальной гвардии, волонтерский штаб «Мы вместе», Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя и парусное учебное судно «Херсонес».

На базе образовательных учреждений города организовано 37 площадок для написания диктанта:

1. Проспект Победы, 13 – «Севастопольский судостроительный колледж»

2. Ул. Кожанова, 2 – «Севастопольский торгово-экономический техникум»

3. Ул. Ефремова, 2 – «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А. В. Геловани»

4. С. Хмельницкое, ул. Сумская, 19 – школа № 36

5. Инкерман, ул. Ангарская, 7 – школа № 28

6. Ул. Тараса Шевченко, 66 – «ШКОЛА ЭКОТЕХ+»

7. Ул. Степаняна, 13 – школа №23 имени Б.А. Кучера

8. Ул. Ивана Голубца, 1 – школа №45 с углубленным изучением испанского языка имени В.И. Соколова

9. Проспект Октябрьской революции, 89 – «Севастопольский колледж сервиса и торговли»

10. Ул. Вакуленчука, 29 – «Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности»

11. Ул. Пожарова, 28А – «Севастопольский архитектурно-строительный колледж»

12. Ул. Адмирала Макарова, 33 – «Севастопольский профессиональный художественный колледж»

13. Ул. Советская, 54 – «Институт развития образования»

14. Ул. Одесская, 5 – школа № 44 имени В.В. Ходырева

15. С. Фронтовое, ул. 345-й Дивизии, 12 – школа №55

16. Ул. Мира, 2 – школа № 30 имени Героя Советского Союза Г.А. Рубцова

17. Ул. Коммунаров, 2 – школа № 33

18. С. Андреевка, ул. Центральная, 43 – школа №20

19. Ул. Героев Бреста, 16 – школа №54 имени Ю.А. Гагарина

20. Ул. Лизы Чайкиной, 80 – школа № 29 имени М.Т. Калашникова

21. Ул. Школьная, 1 – школа №27

22. Ул. Драпушко, 4А – школа №25

23. Ул. Николая Музыки, 5 – школа № 60 имени Героя Советского Союза В.С. Пилипенко

24. Ул. Ульянова Дмитрия, 12 – школа №34 имени А. Шостака

25. С. Терновка, ул. Куйбышевская, 1 – школа № 59

26. Ул. Тимирязева, 1 – школа № 17 имени Героя Советского Союза, полного кавалера ордена Славы Н.И. Кузнецова

27. Проспект Октябрьской революции, 31А – «Билингвальная гимназия № 2»

28. Ул. Флагманская, 2 – школа № 4 имени А.Н. Кесаева

29. Ул. Героев Севастополя, 15 – школа № 6

30. Проспект Победы, 55 – школа № 11 имени С.С. Виноградова

31. Ул. Лиговская, 8 – «Образовательный центр «Бухта Казачья»

32. Ул. Малиновского, 34 – школа № 12

33. Ул. Первомайская, 1 – школа № 13 имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина

34. С. Орловка, ул. Качинское шоссе, 3 – школа № 46

35. ул. Симонок, 50 – «Гимназия №5»

36. Проспект Героев Сталинграда, д.31 – школа №15

37. Ул. Хрусталева, 45 – «Гимназия №8 им. Н.Т. Хрусталева».

Напомним, патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» в 2021 году пройдет в третий раз. 29 апреля к ней присоединятся 80 стран, в 31 из них диктант напишут очно.