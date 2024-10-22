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В Симферополе с 5 по 8 ноября пройдёт неделя креативных индустрий «Мой бизнес. Креатив»

В Симферополе в начале ноября пройдёт неделя креативных индустрий «Мой бизнес. Креатив»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:47 22.10.2024

Неделя креативных индустрий «Мой бизнес. Креатив» в Симферополе состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Торжественное открытие и пленарное заседание запланированы на 1 ноября.

Фестиваль объединит предпринимателей и самозанятых республики для поиска прорывных решений и идей в мире креативных индустрий. Участники получат возможность не только ознакомиться с новыми трендами, но и перенять опыт.

Успешные решения в современном малом бизнесе требуют гибкости, креативности и ориентированности на потребности клиентов. В условиях быстро меняющейся среды предприниматели должны находить инновационные способы для воплощения своих задумок. Фестиваль станет платформой для получения ценного опыта и действенных методов, которые помогут участникам реализовать свои оригинальные проекты и идеи, – цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирину Кивико.

Каждый день будет посвящён одному из пяти тематических направлений, среди которых: художники и дизайнеры, архитекторы и мебельщики, кинематографисты и музыканты, а также ещё одно направление, включающее событийные мероприятия, работу блогеров, фотографов, видеографов, SMM и event-агентств.

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источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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