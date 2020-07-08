Ряды севастопольского «Добровольца» пополняются

Чем больше жители Орлиновского муниципального округа узнают о деятельности севастопольского «Добровольца», тем больше активных граждан хотят присоединиться к Общественному Движению, созданному балаклавским депутатом Дмитрием Голиковым. Его деятельность здесь хорошо известна уже много лет: по проектам «Социальная парикмахерская», «Адресная помощь», теперь еще и по «Продуктовому обеспечению».

Познакомившись с нашим взаимодействием и помощью организациям инвалидов Севастополя, местные инвалиды (которые в силу отдалённости сёл, всё же достаточно оторваны от внешнего мира) выступили с инициативой создания своей организации, которая в свою очередь уже на стадии создания вошла в «Доброволец», — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Организацию возглавил председатель ТОС села Резервное Андрей Фомин, который знает все проблемы инвалидов изнутри, так как сам уже 3 года, как получил инвалидность первой группы. Накануне Андрей Фомин, совместно с председателем местной «первички» ветеранов Ольгой Дугиной посетил членов новой организации. Местное сообщество людей с инвалидностью пригласило лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова принять участие в рейде, в ходе которого не только была оказана помощь, но и обсуждены перспективы развития новой организации, собрана проблематика.

Одной из самых острых проблем для сельских инвалидов, как выяснилось, является подтверждение группы инвалидности. Как известно этот бюрократический процесс и так достаточно сложен, а зачастую просто абсурден: когда люди с тяжёлой, необратимой инвалидностью вынуждены раз в какой-то период это подтверждать. Для жителей города это ещё «плюс-минус» возможно, а вот для людей из отдалённых сёл доставить недвижимого человека на комиссию — уже большая проблема. И, первое, чем займётся организация инвалидов Орлиновского МО — именно этот вопрос, — уточнила Елена Солдатова.

По словам лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова, сообща решать проблемы жителей отдаленных сел Балаклавского района будет легче. Создаётся новое, очень полезное сообщество, призванное сделать жизнь людей лучше.

Планомерно будет изучена ситуация во всех селах без исключения! Ни один инвалид не останется без внимания и помощи. Начали с Резервного. Следующий рейд — село Гончарное, — отметил Дмитрий Голиков.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».